GoPro Hero 12 Black: actualizacións, resistencia da batería e modos de disparo

A GoPro Hero 12 Black é unha cámara de acción de última xeración que se basea no éxito da súa predecesora, a Hero 11 Black. Con tempos de execución máis longos, batería mellorada e modos de disparo mellorados, o Hero 12 Black ofrece unha experiencia de referencia para fotógrafos e videógrafos aventureiros.

Un dos avances significativos da GoPro Hero 12 Black é o rendemento da batería. Cunha gravación de vídeo 4K120, a cámara pode durar ata 58 minutos cunha soa carga, en comparación cos 28 minutos do Hero 11 Black. Do mesmo xeito, os vídeos 5.3K/60 agora poden gravarse durante 70 minutos, unha notable mellora con respecto aos 35 minutos do modelo anterior. Estas melloras son posibles grazas ao paquete de baterías Enduro introducido no Hero 11 Black, que foi optimizado para a súa capacidade e química.

O Hero 12 Black conserva o sensor de 8:7 polgadas que se atopaba no seu predecesor pero engade novas funcións de software para desbloquear máis modos de disparo. A cámara agora ten un modo de captura vertical para vídeos de relación de aspecto 9:16, polo que é ideal para os creadores de contido en Instagram e YouTube Shorts. Ademais, o modo HyperView utiliza todo o ancho do sensor para gravar vídeos de relación de aspecto 16:9, compatible cos modos TimeWarp, Night Lapse e Time Lapse.

Outra característica destacable do Hero 12 Black é a súa compatibilidade coa conectividade Bluetooth, o que permite aos usuarios conectar micrófonos e mesmo AirPods de Apple para gravar audio. Esta función é especialmente útil para os creadores de contido que confían en vídeos verticais e necesitan superpoñer voces en off ou narracións nas súas imaxes.

A GoPro Hero 12 Black tamén ofrece a opción de mellorar os vídeos coa tecnoloxía HDR, proporcionando un maior rango dinámico e detalle tanto en fotos como en vídeos. Aínda que pode haber unha lixeira diminución na taxa de fotogramas ao gravar vídeos de 5.3K con HDR activado, paga a pena a compensación pola iluminación mellorada e os detalles capturados polo sensor de ancho completo.

En conclusión, a GoPro Hero 12 Black é un testemuño do compromiso de GoPro coa innovación continua. Coa súa batería de duración prolongada, modos de disparo versátiles e capacidades HDR, esta cámara de acción ofrece unha experiencia de gravación superior tanto para entusiastas como para profesionais.

