Os lexisladores republicanos presentan un proxecto de lei para bloquear a moeda dixital do banco central

Os lexisladores republicanos dos EE. UU. non perderon tempo en levar á Cámara unha lexislación destinada a bloquear a introdución dunha moeda dixital do banco central (CBDC). O látigo da maioría da Cámara, Tom Emmer, reintroducerá a Lei Estatal Antivixilancia da Moeda Dixital do Banco Central, que ten como obxectivo evitar que a Reserva Federal e os seus bancos membros emitan unha versión dixital do dólar e o utilicen para implementar a política monetaria.

Os CBDC gañaron popularidade nos últimos anos, con ata 130 países, que representan o 98% da economía global, que exploran versións dixitais das súas moedas. Non obstante, son controvertidos entre os entusiastas das criptomonedas e os conservadores porque, a diferenza das criptomoedas tradicionais, as CBDC establecen un vínculo monetario entre os cidadáns privados e o goberno.

Unha das principais preocupacións é que os gobernos poidan usar CBDC para acceder sen trabas aos datos financeiros dos cidadáns privados, o que provoca preocupacións sobre a vixilancia mellorada. Os críticos argumentan que o acceso potencial e a explotación dos datos dos usuarios superan os beneficios dos baixos custos de transacción e unha maior inclusión financeira.

A administración Biden declarou que non hai plans para emitir un CBDC, pero os lexisladores do GOP seguen escépticos debido aos incipientes pasos tomados pola Reserva Federal, como investigación e programas piloto, para explorar a posibilidade de implementar un CBDC.

O proxecto de lei actualizado do Whip da maioría da Cámara Tom Emmer busca abordar o panorama da política de activos dixitais en evolución. Introduce a prohibición dos "CBDC intermediados", que son emitidos pola Reserva Federal pero xestionados por bancos minoristas e outras institucións financeiras en lugar de directamente pola Fed. Este é o modelo que usa China para o seu yuan dixital.

O proxecto de lei tamén elimina unha disposición que esixe á Fed que informe dos programas ou estudos piloto de CBDC ao Congreso, xa que estas cuestións se abordan en proxectos de lei separados. Aínda que é improbable que a lexislación anti-CBDC se aprobe este ano debido ao control demócrata do Senado e da Casa Branca, os defensores do proxecto de lei esperan aumentar a conciencia pública sobre as posibles desvantaxes das CBDC.

O proxecto de lei actualizado prodúcese antes dunha audiencia do subcomité de servizos financeiros da Cámara sobre as CBDC, e espérase que o presidente da Comisión de Bolsa e Valores, Gary Gensler, testifique sobre o seu enfoque da regulación de activos dixitais diante do Comité Bancario do Senado.