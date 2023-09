O controvertido lanzamento do Sandbox de privacidade de Google

Resumo: o lanzamento por parte de Google do seu Privacy Sandbox, unha plataforma publicitaria que rastrexa as páxinas web dos usuarios e xera temas publicitarios para compartir cos sitios web, está a recibir unha atención ampla. A plataforma, coñecida anteriormente como API de FLoC e Topics, enfrontouse a oposición, pero está sendo empurrada ás compilacións de produción. A pesar da deslumbrante publicación do blog na primeira páxina para o redeseño de Chrome, o anuncio da plataforma publicitaria ocultouse na páxina privacysandbox.com, o que suxire o coñecemento de Google da súa impopularidade. Os usuarios de Chrome recibirán unha notificación emerxente sobre a función de "privacidade dos anuncios" lanzada, e Google afirma que é un paso cara a unha web máis privada. Non obstante, a nova plataforma publicitaria, que Google planea utilizar como alternativa ás cookies de seguimento de terceiros, ten limitacións e só está dispoñible nos navegadores Chromium. A medida é vista como unha resposta á decisión de Apple de bloquear as cookies de terceiros en Safari, que afectou o fluxo de ingresos de Google. A Electronic Frontier Foundation criticou o FLoC de Google, pedindo unha mellor solución de seguimento en lugar de reinventar o seguimento por completo.

O lanzamento de Privacy Sandbox de Google, unha polémica plataforma publicitaria, está a chamar a atención. A pesar dos seus nomes anteriores, como FLoC e Topics API, e da súa ampla oposición, a plataforma estase introducindo nas compilacións de produción. A compañía parece ser consciente da súa potencial impopularidade, xa que o anuncio da plataforma publicitaria estaba oculto na páxina privacysandbox.com en lugar dunha publicación na portada do blog como o redeseño de Chrome. Os usuarios de Chrome recibirán unha notificación emerxente sobre a función de "privacidade dos anuncios", que Google afirma que contribuirá a unha web máis privada.

A plataforma de seguimento alternativa de Google ten como obxectivo substituír as cookies de seguimento de terceiros, tras o bloqueo de tales cookies por parte de Apple en Safari. Non obstante, a plataforma publicitaria de Google só está dispoñible nos navegadores Chromium, non nos navegadores Apple e Firefox. A Electronic Frontier Foundation criticou a Federated Learning of Cohorts (FLoC) de Google e calificouno de "idea terrible". Argumentan a necesidade dunha mellor solución de seguimento, en lugar de reinventar os métodos de seguimento. A pesar das promesas de Google de mellorar a privacidade, expuxéronse preocupacións sobre as limitacións e as posibles consecuencias da nova plataforma publicitaria.

