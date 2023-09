Google lanza un vídeo teaser para Pixel Watch 2

By

Google segue aumentando a expectación para os seus próximos dispositivos Pixel, cun novo vídeo teaser que mostra o Pixel Watch 2. O vídeo, titulado "Sneak Peek en Google Pixel Watch 2", ofrece aos espectadores unha ollada máis atenta ao tan esperado reloxo intelixente.

O Pixel Watch 2 ten un sorprendente parecido co seu predecesor, sendo o único cambio notable unha coroa redeseñada. Non obstante, o que distingue este novo modelo é a inscrición "IP68" na parte traseira, que indica as súas capacidades de protección contra o po, unha mellora con respecto á xeración anterior.

O Pixel 8, o Pixel 8 Pro e o Pixel Watch 2 están previstos para ser presentados oficialmente nun evento especial en Nova York o 4 de outubro. Os pedidos anticipados destes dispositivos tamén comezarán o mesmo día, o que aumentará a emoción entre os entusiastas da tecnoloxía.

Mentres a xente agarda ansiosamente o lanzamento oficial, vale a pena sinalar que se espera que o Pixel Watch 2 ofreza características e funcionalidades melloradas en comparación co seu predecesor. Coa boa traxectoria de Google no ámbito dos reloxos intelixentes, os usuarios poden anticipar unha integración perfecta con outros dispositivos Pixel e unha experiencia de usuario mellorada en xeral.

Permanece atento para obter máis actualizacións e información detallada sobre Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 a medida que nos achegamos á súa data de lanzamento. O compromiso de Google coa innovación e a súa dedicación a mellorar constantemente os seus dispositivos suxiren que estas novas ofertas non defraudarán.

