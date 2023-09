Google presenta o Pixel Watch 2 con resistencia IP68 á auga e ao po

Google está a xerar entusiasmo polo seu próximo Pixel Watch 2 lanzando breves vídeos teaser. Nun clip de 15 segundos, revélase un detalle notable: o dispositivo contará con resistencia ao po e á auga IP68. Isto indica que o novo reloxo será máis duradeiro que o seu predecesor.

O Pixel Watch do ano pasado non tiña unha clasificación IP, a diferenza da maioría dos reloxos intelixentes que normalmente teñen unha clasificación de caixeiro automático. Segundo Google, o Pixel Watch orixinal era resistente á auga ata 50 metros e podía soportar a choiva, as piscinas pouco profundas e a suor do exercicio.

En canto ao deseño, o Pixel Watch 2 parécese moito ao seu predecesor, con só pequenos cambios estéticos na coroa. Espérase que se revele máis información sobre o dispositivo durante o evento Made by Google de Google o 4 de outubro.

Curiosamente, o teaser tamén revela que os pedidos anticipados para o Pixel Watch 2 abriranse o 4 de outubro, o que indica que o dispositivo probablemente estará dispoñible para a súa compra no mes seguinte.

Co lanzamento inminente do novo iPhone e Apple Watch de Apple, Google está ansioso por recordar aos consumidores que ten os seus propios dispositivos en proceso. En lugar de celebrar un evento separado, Google optou por avivar a expectación a través destes vídeos teaser.

A clasificación IP68 de resistencia á auga e ao po do Pixel Watch 2 é unha actualización benvida para aqueles que desexan un reloxo intelixente máis duradeiro. Isto pode atraer a consumidores que priorizan un estilo de vida activo ou necesitan un reloxo que resista diversas condicións ambientais.

