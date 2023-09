Google presenta Pixel 8 Pro, Pixel 8 e Watch 2 no evento de lanzamento

Google lanzou un novo vídeo promocional que mostra os seus próximos produtos que se presentarán no seu evento de lanzamento o 4 de outubro. Entre os novos dispositivos que aparecen no vídeo están o Google Pixel 8 Pro, o Pixel 8 e o Watch 2. Aínda que a dispoñibilidade do Pixel Watch 2 na India segue sendo incerto, é probable que os modelos Pixel 8 fagan o seu camiño ao país baseándose no lanzamento do ano anterior da serie Pixel 7.

O vídeo ofrece unha visión da opción de cor pexego do Pixel 8 e da variante branca do Pixel 8 Pro. Ademais, a campaña "coñece o teu hardware" de Google revelou previamente que os teléfonos tamén estarán dispoñibles en azul e negro. En canto ao deseño, os novos teléfonos Pixel parecen ser similares aos seus predecesores, con cámara horizontal na parte traseira e bordos suaves. A barra da cámara combina perfectamente co marco do teléfono intelixente, creando unha estética elegante.

Baixo o capó, espérase que o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro estean alimentados polo chipset Google Tensor G3 máis avanzado. O vídeo promocional tamén confirma a presenza dunha configuración de cámara traseira dobre no Pixel 8, mentres que o Pixel 8 Pro conta con tres cámaras, incluíndo unha lente estilo periscopio para mellorar as capacidades de zoom. Notablemente, o modelo 8 Pro tamén inclúe un sensor de temperatura, aínda que non se revelou a súa funcionalidade exacta.

Espérase que ambos os teléfonos se envíen con Android 14 listo para usar, proporcionando aos usuarios a experiencia de software máis recente. En canto ao Pixel Watch 2, comparte un parecido co seu predecesor, e presenta un mecanismo de bloqueo xiratorio para a correa e unha coroa metálica no lateral. Aínda que pode haber unha versión Bluetooth e LTE dispoñible, é probable que o reloxo veña nunha única variante de pantalla. Espérase que o software mostre algúns axustes e optimizacións de IA, xunto con novas esferas de reloxo.

O vídeo promocional tamén ofrece un adelanto dos próximos Pixel Buds, un produto de Google desde hai moito tempo. Os fans agardaban ansiosamente o lanzamento destes novos auriculares sen fíos.

En xeral, o próximo evento de lanzamento de Google promete ofrecer unha variedade de novos produtos interesantes, incluíndo Pixel 8 Pro, Pixel 8, Watch 2 e Pixel Buds. Estade atentos para obter máis detalles a medida que se achega o evento.

