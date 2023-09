Google presenta a serie Pixel 8 e Pixel Watch 2 antes do lanzamento

By

Google sorprendeu a todos ao revelar o Pixel 8, o Pixel 8 Pro e o Pixel Watch 2 un mes antes do previsto. Lanzouse un vídeo que mostra unha vista de 360 ​​graos de ambos os teléfonos, e estarán dispoñibles para a súa reserva inmediatamente despois do evento de lanzamento de Made by Google o 4 de outubro.

Aínda que non se especulaba moito sobre o aspecto físico dos dispositivos, o vídeo confirma a versión de porcelana previamente filtrada do Pixel 8 Pro, así como unha opción rosa para a edición estándar. O vídeo tamén destaca a diferenza de tamaño entre o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro, con rumores que suxiren unha pantalla lixeiramente máis pequena para o Pixel 8 en comparación co seu predecesor.

Ademais dos teléfonos, un segundo vídeo confirma unha correa de porcelana para o Pixel Watch 2, que coincide co Pixel 8 Pro. Esta presentación dos dispositivos permite a Google mostrar o deseño e as funcións sen moito misterio que os rodea.

Non está claro por que Google optou por revelar os teléfonos antes, pero dálles a oportunidade de xerar emoción e anticipación para o seu próximo evento de lanzamento. Como sempre, os consumidores poden esperar que a serie Pixel ofreza consellos imparciais e independentes sobre o que comprar.

