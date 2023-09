A serie Google Pixel 8 e Pixel Watch 2 lanzaranse na India: todo o que sabemos ata agora

Google presentará a súa tan esperada serie Pixel 8 e Pixel Watch 2 no próximo evento "Made by Google" o 4 de outubro. Os teléfonos intelixentes insignia, incluídos os Pixel 8 vainilla e Pixel 8 Pro, tamén estarán dispoñibles na India. Os pedidos anticipados dos teléfonos comezarán en Flipkart a partir do día seguinte ao evento de lanzamento. Flipkart foi o socio de venda polo miúdo en liña para todos os lanzamentos de Pixel. Espérase que a serie Pixel 8 funcione en Android 14 e contará co poderoso SoC Tensor G3.

Esta será a segunda liña principal de Pixel que se lanza na India desde 2018, despois da serie Pixel 7 o ano pasado. As series anteriores de Pixel 4, Pixel 5 e Pixel 6 non se lanzaron na India. Non obstante, os modelos da serie A diluídos, como o Pixel 4a, o Pixel 6a e o Pixel 7a, fixeron o seu debut no país.

Aínda se descoñecen o prezo e a data de primeira venda da serie Pixel 8 na India. Non obstante, os informes suxiren que o Pixel 8 podería ter un prezo de aproximadamente Rs. 78,400 para a variante de almacenamento de 128 GB e Rs. 85,200 para a variante de almacenamento de 256 GB. O Pixel 8 Pro, por outra banda, pode custar aproximadamente Rs. 1,10,900 para o modelo de almacenamento de 128 GB e Rs. 1,17,500 para o modelo de almacenamento de 256 GB.

En canto ás especificacións, espérase que tanto o Pixel 8 como o Pixel 8 Pro teñan pantallas de frecuencia de actualización de 120 Hz e funcionen en Android 14. O Pixel 8 Pro podería vir con novos sensores de cámara e un sensor de temperatura, xunto cunha batería de 4,950 mAh con 27 W. soporte de carga rápida con cable. Se rumorea que o Pixel 8 ten unha batería de 4,485 mAh con carga por cable de 24 W e soporte para carga sen fíos de 12 W.

O evento de lanzamento "Made by Google" celebrarase o 4 de outubro ás 10:00, hora local, en Nova York. Ademais da serie Pixel 8, Google tamén presentará o Pixel Watch 2 e os Pixel Buds Pro.

Fontes:

– X (anteriormente Twitter)

– Orbital, o podcast Gadgets 360