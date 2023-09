Comprensión do Sandbox de privacidade de Google: o futuro do seguimento de datos de usuarios

By

Google presentou recentemente un novo conxunto de funcións chamado Privacy Sandbox, que supón un cambio significativo na forma en que Chrome rastrexa os datos dos usuarios con fins publicitarios. Este cambio substitúe o uso tradicional de cookies de terceiros por un novo sistema que toca directamente o historial de navegación do usuario para recoller información sobre "temas" publicitarios.

Anteriormente, as cookies propias usábanse para ofrecer unha experiencia de navegación personalizada, mentres que as cookies de terceiros permitían aos anunciantes rastrexar aos usuarios en diferentes sitios web. Non obstante, estas cookies de terceiros adoitaban considerarse invasivas en termos de privacidade.

Privacy Sandbox de Google ten como obxectivo resolver estes problemas de privacidade proporcionando un sistema máis transparente e controlado para o seguimento de anuncios. En lugar de cookies, agora Chrome ofrece temas publicitarios, que son resumos de alto nivel do comportamento de navegación dun usuario aos que as empresas poden acceder para publicar anuncios sobre temas específicos. Outras funcións inclúen Audiencia protexida, que permite o remarketing, e Informes de atribución, que recolle datos sobre os clics nos anuncios.

Aínda que Google posiciona a Privacy Sandbox como unha forma de mellorar a privacidade dos usuarios, hai diferentes opinións sobre o seu impacto. Por unha banda, a tecnoloxía de seguimento pode mellorar a experiencia do usuario proporcionando recomendacións e recordatorios personalizados. Por outra banda, algúns usuarios poden sentirse incómodos con este nivel de vixilancia.

Se prefires evitar o seguimento por completo, hai alternativas dispoñibles. Os navegadores especializados sen seguimento como DuckDuckGo e Brave priorizan a privacidade dos usuarios. Ademais, Safari e Firefox xa bloquean as cookies de terceiros por defecto.

Para aqueles que usan Google Chrome, a configuración de Privacidade Sandbox pódese atopar en Configuración > Privacidade de anuncios. Os usuarios poden activar ou desactivar cada sección individualmente, dependendo das súas preferencias. Paga a pena notar que a desactivación destas funcións pode afectar á recollida e uso compartido de datos dos usuarios.

Nun mundo onde os servizos de Internet adoitan ser gratuítos, é importante recoñecer que o custo pode vir en forma de datos persoais. Como usuarios, debemos considerar e avaliar as nosas opcións en relación á privacidade en liña e ao intercambio de datos.

Fontes:

- "Google lanza a controvertida caixa de seguridade de privacidade para os usuarios de Chrome" (The Conversation)

- "Que é o Sandbox de privacidade?" (Axuda de Google Chrome)