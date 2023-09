Google Calendar agora agocha as tarefas completadas de forma predeterminada

Os usuarios de Google Calendar na web agora están a recibir información sobre unha nova actualización que oculta as tarefas completadas de forma predeterminada. Isto significa que cando os usuarios completen unha tarefa, esta deixará de estar visible no seu calendario a menos que opten por mostrala. A opción para cambiar esta configuración predeterminada pódese atopar facendo clic no selector de visualización do período de tempo e seleccionando a opción desexada.

A decisión de ocultar as tarefas completadas ten como obxectivo mellorar a experiencia do usuario. Algúns usuarios consideran que distrae ou non é necesario ver recordatorios de tarefas que xa realizaron, especialmente se son tarefas menores ou repetitivas. Non obstante, outros usuarios prefiren manter visibles as tarefas completadas xunto con outros eventos do calendario.

Cabe destacar que os eventos creados automaticamente desde Gmail, como os eventos de voos, tamén desaparecerán despois dun determinado período de tempo. Isto suscita a pregunta de se os eventos do calendario deben ser permanentes unha vez que aparecen en Google Calendar. Aínda que é posible revisar as tarefas completadas en Google Tasks, ter a posibilidade de velos directamente no calendario pode ser útil para algúns usuarios.

Polo momento, esta nova configuración só está dispoñible na versión web de Google Calendar. Aínda non está claro se se trata dunha configuración por instancia ou se aplica a toda a conta. Tampouco está claro cando se implementará esta configuración nas aplicacións de Android e iOS.

En conclusión, a decisión de Google Calendar de ocultar as tarefas completadas por defecto ten como obxectivo mellorar a experiencia do usuario e reducir o desorde innecesario no calendario. Os usuarios que prefiran ver as tarefas completadas aínda poden acceder a elas a través de Google Tasks. Actualmente, esta actualización está dispoñible na versión web de Google Calendar, sen ningún calendario confirmado para a súa dispoñibilidade en dispositivos móbiles.

Fontes:

- Google Calendar (web)