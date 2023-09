Google está a desenvolver reaccións emoji para Gmail

Segundo informou, Google está a desenvolver unha nova función para Gmail que permitirá aos usuarios reaccionar aos correos electrónicos con emoji, de xeito similar ás implementacións de reaccións emoji que se atopan en plataformas como Outlook. Descubrironse probas desta función nas actualizacións recentes da aplicación Gmail para iOS e Android.

The Tape Drive informou inicialmente da función despois de que se atopara un código que indicaba reaccións emoji na aplicación de Gmail para iOS. Atopáronse máis probas no último APK de Gmail para Android, que corroboran as afirmacións feitas sobre a próxima función. Segundo o código, a función "próximamente" e algúns usuarios de Gmail estarán entre os primeiros en ter acceso ás reaccións emoji.

Os usuarios poderán usar as reaccións emoji directamente desde a pantalla do correo electrónico ou desde o menú de desbordamento de tres puntos de Gmail. Non obstante, existen algunhas limitacións, como non poder usar certas reaccións emoji en mensaxes cifradas, en grupos grandes ou se o usuario foi copiado en CCO. Ademais, pode haber un límite de 20 reaccións emoji por correo electrónico e algunhas mensaxes poden ter un límite de 50 reaccións únicas.

Google non fixo ningún anuncio público sobre a función de reaccións emoji para Gmail. Cando se lle solicitou a confirmación, un portavoz de Google respondeu cun "😉,✋📻" e aconsellou a todos "estar atentos".

Con esta nova función, os usuarios de Gmail poderán expresar as súas reaccións aos correos electrónicos mediante emoji, o que fai que a plataforma de correo electrónico se sinta máis como unha aplicación de mensaxería. Queda por ver cando se implementará oficialmente a función para todos os usuarios, pero os usuarios de Gmail poden estar ansiosos por engadir un toque de diversión e expresividade ás súas conversas de correo electrónico nun futuro próximo.