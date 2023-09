Glamnetics colabora con Harry Potter para Magical Press-On Nails

By

Glamnetics asociouse coa querida franquía de Harry Potter para crear unha impresionante colección de unhas a presión. Inspirada nas catro casas de Hogwarts e no último libro da serie, "Harry Potter and the Deathly Hallows", esta colaboración aporta un toque de maxia ao alcance dos teus dedos.

A colección presenta 10 unhas a presión, con dous deseños para cada casa de Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin e Hufflepuff. Con sete unhas curtas en forma de améndoa e tres unhas curtas en forma de oval, hai un axuste perfecto para cada mago e bruxa.

Un deseño destacado da colección é o conxunto de uñas Marauder's Map. Estas uñas posúen tecnoloxía de cambio de temperatura, transformándose nun ton escarlata profundo en temperaturas máis frías. Non obstante, cando se exponen á calor ou a unha lámpada, revelan o intrincado deseño do Mapa do Merodeador, un artefacto querido da serie.

As uñas a presión de Glamnetics non só son visualmente impresionantes, senón que tamén son duradeiras. Teñen un revestimento UV que proporciona un acabado brillante, ao tempo que engade unha capa protectora que minimiza as astilladuras e os arañazos. O compromiso da marca coa sustentabilidade vese nos materiais veganos e libres de crueldade utilizados para as uñas, así como na bandexa transparente de plástico PET 100 por cento reciclable.

Cada xogo de uñas a presión inclúe dúas pestanas adhesivas para unhas, unha botella de pegamento para unhas con pincel, unha lima de vidro de cristal para darlle forma perfecta e un removedor de unhas a presión. Ademais, a colaboración ofrece catro complementos de unhas inspirados en Wizarding World para mellorar a túa manicura máxica.

Os fans poden comprar as uñas de Harry Potter por 21.99 dólares directamente de Glamnetics ou por 22 dólares no seu socio comercial Ulta. As uñas están deseñadas para durar ata dúas semanas, o que garante que podes mostrar o teu amor polo mundo máxico cun estilo duradeiro.

Esta colaboración chega nun momento emocionante para os fans de Harry Potter, xa que Warner Bros. Discovery anunciou o desenvolvemento dunha nova serie de televisión baseada en toda a serie de libros de Harry Potter. Cada tempada centrarase nun libro diferente, o que permitirá que unha nova xeración de lectores experimente a maxia de Hogwarts na pantalla.

