O smartphone Honor 90 debutará na India

O esperado teléfono intelixente Honor 90 finalmente chega á India, e os entusiastas da tecnoloxía non poderían estar máis entusiasmados. A data de lanzamento oficial anunciouse como o 14 de setembro, co acto de presentación previsto para as 12:30 horas. Honor Tech deixou algúns detalles interesantes sobre o dispositivo, que xa xerou moito ruído desde o seu lanzamento inicial en China.

Unha das características máis destacadas do Honor 90 é o seu impresionante sistema de cámara. Contará cunha configuración de cámara traseira triple cun sorprendente 200 MP, xunto cunha cámara frontal de 50 MP para selfies. Os entusiastas da fotografía seguramente estarán encantados coas capacidades que ofrece este teléfono intelixente.

Ademais da súa cámara excepcional, o Honor 90 terá unha gran pantalla flotante cuádruple curva, que mide 6.7 polgadas. A pantalla ofrece unha alta resolución de 1.5K e un brillo máximo de 1600 nits. Ademais, inclúe unha serie de funcións de protección ocular, como atenuación sen riscos, atenuación dinámica, modo de luz azul baixa, visualización nocturna circadiana e axustes de atenuación para condicións de pouca luz.

O Honor 90 funcionará en MagicOS 7.1, baseado en Android 13. Este sistema operativo promete unha experiencia perfecta entre plataformas e dispositivos. MagicOS 7.1 será compatible con varios sistemas operativos, o que permitirá unha conectividade sen esforzo en distintos dispositivos. O teléfono intelixente estará equipado con varias funcións, incluíndo HonorShare para compartir ficheiros facilmente, MagicText para a identificación de texto en imaxes, a aplicación Honor Health e moito máis.

En canto á súa dispoñibilidade, o Honor 90 estará accesible a través de Amazon, que xa ten configurado un micrositio dedicado para o teléfono intelixente. Aínda que aínda non se revelaron os detalles dos prezos, as especulacións suxiren que se posicionará competitivamente no segmento de gama media.

Para aqueles que estean ansiosos por aprender máis sobre o Honor 90, marque os seus calendarios para o lanzamento oficial a próxima semana. Estade atentos para máis actualizacións, xa que todos os detalles interesantes serán desvelados durante o evento de presentación.

Definicións:

– Honor 90: un novo modelo de teléfono intelixente de Honor Tech.

– MagicOS 7.1: o sistema operativo no que se executará o Honor 90.

– Android 13: o sistema operativo base para MagicOS 7.1.

– Pantalla flotante de catro curvas: unha pantalla con bordos curvos nos catro lados.

– HonorShare: unha función que permite compartir ficheiros facilmente entre o teléfono intelixente e os ordenadores.

– MagicText: unha característica que pode identificar texto dentro das imaxes.

- Aplicación Honor Health: unha aplicación para funcións e funcións relacionadas coa saúde.

Fontes:

- Honor Tech (anuncio oficial)

- Amazon (micrositio dedicado ao Honor 90)