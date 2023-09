Obtén unha licenza de por vida para Microsoft Office 2021 e cursos de formación en liña por só 49.99 $

Se estás buscando actualizar as túas habilidades en aplicacións de Microsoft Office como Excel, Word ou PowerPoint, hai unha gran oferta dispoñible agora mesmo. Por só 49.99 $, podes obter unha licenza de por vida para Microsoft Office 2021 e cursos de formación en liña, cun desconto do 79 % sobre o prezo normal de 239.99 $.

A diferenza de Microsoft 365, que require unha subscrición anual, esta licenza de por vida permítelle pagar unha vez e acceder á suite de por vida. Con este paquete, recibirás unha ligazón e unha clave de licenza de software para instalar as aplicacións nun PC con Windows. Non obstante, se actualizas o teu ordenador no futuro, terás que mercar outra clave de licenza para ese dispositivo.

Ademais da licenza de por vida, este acordo tamén inclúe os cursos de formación Microsoft Zero to Advanced. Estes cursos abarcan varios casos de uso e ferramentas en Excel, Word, PowerPoint e Access. Aprenderá habilidades valiosas como usar BUSCAR V e formato condicional en Excel, crear modelos de documentos e ficheiros protexidos con contrasinal en Word e deseñar presentacións de diapositivas atractivas en PowerPoint. Estas habilidades non só son útiles para proxectos persoais e creativos senón tamén no ámbito profesional.

Tanto se necesitas a versión máis recente de Microsoft Office para Windows como se queres mellorar as túas habilidades con cursos de formación en liña, este paquete ofrece ambas a un prezo incriblemente baixo. Aproveita esta oportunidade para ter Microsoft Office 2021 e ampliar o teu coñecemento das súas aplicacións.

Fontes: Crédito: LearningWhilePracticing

Definicións:

– Microsoft Office: un conxunto de aplicacións de produtividade desenvolvidas por Microsoft.

– Microsoft 365: unha versión de Microsoft Office baseada na subscrición que ofrece acceso ás últimas actualizacións de software e funcións adicionais.

– BUSCAR V: unha función en Microsoft Excel que permite buscar un valor nunha táboa e devolver un valor correspondente desde unha columna diferente.

– Formato condicional: unha característica de Microsoft Excel que permite formatar celas en función de condicións ou criterios específicos.

– Modelos de documentos: esquemas prediseñados para crear documentos en Microsoft Word.

– Ficheiros protexidos con contrasinal: ficheiros que requiren un contrasinal para abrir ou modificar.

– Presentacións de diapositivas: presentacións compostas por varias diapositivas que poden incluír texto, imaxes e elementos multimedia.