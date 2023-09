Actualiza o teu coche cunha pantalla táctil de 10 polgadas montada nun espello retrovisor e cámaras duais

Se tes un coche antigo, podes perderte algunhas das novas tecnoloxías, como as cámaras de control e as cámaras de respaldo integradas. Non obstante, existe unha solución que permite gozar destas funcións en calquera coche, incluso modelos vintage, e a un prezo accesible.

Por só 96 dólares, StackSocial ofrece unha oferta nunha pantalla táctil de 10 polgadas montada nun espello retrovisor cun kit de cámara de respaldo e tablero. Este kit, cun prezo normal de 120 dólares, proporciona visibilidade e seguridade melloradas na estrada.

Para instalar a dashcam, montará a pantalla de 10 polgadas no seu espello retrovisor existente mediante soportes e correas de goma. A cámara está integrada na parte traseira da pantalla. A continuación, conectarás a pantalla ao porto máis lixeiro do teu coche para obter enerxía. Finalmente, monta a cámara de respaldo no exterior traseiro do teu coche e conecta o cable á pantalla.

Unha das vantaxes deste kit é que podes ver imaxes en directo na pantalla de 10 polgadas. Tamén tes a opción de ver a cámara de respaldo soa ou as dúas cámaras á vez. Isto mellora a visibilidade durante a condución e ao manobrar nos lugares de aparcamento.

Ter cámaras dobres pode ser crucial en caso de incidente, especialmente para fins de seguro. O kit inclúe un sensor G que detecta automaticamente as colisións e garda imaxes de vídeo nunha tarxeta SD (non incluída). Ambas as cámaras dispoñen de gran angular, gravación 4K e capacidades de visión nocturna para garantir imaxes claras de matrículas e accidentes.

Ademais, este kit ofrece controis de voz avanzados, que che permiten facer fotos, iniciar e deter a gravación, cambiar de cámara ou apagar a pantalla sen mans libres.

Actualiza a tecnoloxía do teu coche con esta pantalla táctil de 10 polgadas montada no espello retrovisor e cámaras duais a un prezo reducido.