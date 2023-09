Códigos de troco de Garena Free Fire: como conseguir artigos gratuítos no xogo

By

Garena Free Fire, o popular xogo de batalla real, está preparado para volver á India con novos temas, personaxes e regras. Espérase que o xogo, coñecido como FF India, se lance en breve, pero aínda non se compartiu ningunha actualización oficial. Mentres os xogadores agardan ansiosamente o relanzamento, aínda poden subir de nivel o seu xogo e conseguir agasallos trocando os códigos do xogo.

O tema actual de setembro é Jelly Assault, que ofrece aos xogadores acceso a varios elementos do xogo como roupa, peles de armas e granadas. Estes artigos pódense obter de forma gratuíta ou compralos usando diamantes no xogo. Se queres conseguir os teus artigos favoritos sen gastar diamantes, podes probar sorte cos códigos Garena Free Fire Redeem.

Os códigos de trocar son códigos exclusivos que ofrecen elementos gratuítos no xogo. Non obstante, estes códigos só están activos durante 12 horas, polo que é importante actuar rápido. Se un código non funciona, proba outro da lista de códigos de troco de Garena Free Fire para o 8 de setembro:

FGYUI8PL0OIJUHYQ2WS3EDRCTYGBHUNHINKI98UYHIOO0LKMNBVCXS45TGHJU7YTFVBNJKIUY6ZQ21QSXCDE3E4RFGVBNHYT65YHBHJIKOLKM4LPOIUYHGFCXSDRTT5RE2SQ234RFVGHY6T5RFVGBHJI8U7YGHNJKO98IUJKNBVCSWQ23ERDFVGHY6TFGHJKIU87YH8Y6J8KS2HU321QWDUJBGY4JMKYULILJOH0GIF8UAYT5QRD1FC2VG34HRHTUFGNJXMKZOXD78IKJG

Para usar estes códigos de troco, siga estes pasos:

Asegúrate de iniciar sesión na túa conta de Free Fire e de non usar unha conta de convidado. Vaia ao sitio web oficial de Free Fire Redemption: reward.ff.garena.com/en. Evite visitar sitios web maliciosos e use só o sitio web oficial para trocar códigos. Inicia sesión a través de opcións como Google, Facebook, VK ou outros métodos dispoñibles. Despois de iniciar sesión correctamente, introduza o seu código de troco de 12 díxitos na páxina seguinte. Fai clic en "Aceptar" e agarda polas túas recompensas. Entregaranse no teu correo electrónico no xogo nun prazo de 24 horas.

Estade atento a máis códigos de troco no futuro para seguir mellorando a túa experiencia de xogo en Garena Free Fire.

Definicións:

Xogo Battle Royale: Un xénero de videoxogo onde varios xogadores loitan uns contra outros ata que un só xogador ou equipo queda en pé.

Códigos exclusivos que permiten aos xogadores obter elementos gratuítos no xogo. Diamante no xogo: Moeda virtual en Garena Free Fire que se usa para mercar elementos do xogo.

