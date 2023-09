Unity anuncia unha nova tarifa polémica para os desenvolvedores de xogos

Unity, a compañía detrás do popular Unity Engine usado por estudos de xogos independentes, provocou polémica co seu anuncio dunha nova tarifa. A partir do 1 de xaneiro, cobrarase aos desenvolvedores cada vez que se descargue un xogo que utilice Unity Engine. A taxa activarase cando as vendas alcancen un limiar de ingresos de 200,000 USD durante 12 meses ou en 200,000 instalacións totais, e pode chegar a 0.20 USD por instalación, dependendo da licenza do programador con Unity.

Esta decisión foi recibida con rabia e incredulidade dentro da comunidade de desenvolvemento de xogos, e os desenvolvedores expresaron preocupación pola posible carga financeira e a falta de consulta. Moitos desenvolvedores están preocupados polos retos loxísticos de implementar esta taxa, incluíndo como se aplicará ás reinstalacións de xogos en hardware novo ou en servizos de subscrición como Xbox Game Pass ou coleccións de xogos benéficos como Humble Bundle.

Unity, en resposta, referiuse á taxa como a taxa de execución de Unity, xa que está relacionada co código que executa cada xogo nos dispositivos dos xogadores. A compañía afirma que esta estrutura de tarifas permite aos desenvolvedores beneficiarse do compromiso continuo dos xogadores. O presidente de Unity Create, Marc Whitten, afirmou que o obxectivo desta taxa é "equilibrar mellor o intercambio de valor" entre Unity e os desenvolvedores, e xerar máis ingresos para que a compañía siga investindo no motor.

Esta decisión suscita preocupacións sobre as implicacións financeiras para os estudos se se enfrontan a unha reacción negativa da súa base de usuarios ou se os seus xogos acaban en campañas de instalación masiva. Moitos desenvolvedores consideran que esta tarifa engadida contradí a súa comprensión do seu acordo de licenza con Unity e dos ingresos que esperan xerar dos seus xogos. A falta de claridade de Unity sobre como se implementará e rastrexará a taxa só se sumou a estas preocupacións.

Unity Engine, lanzado inicialmente en 2005, é un motor de xogos multiplataforma que gañou popularidade entre os desenvolvedores de xogos independentes debido á súa accesibilidade e flexibilidade. Utilizouse para crear títulos exitosos como Cuphead, Rust e Pokémon GO. Non obstante, Unity enfrontouse a desafíos financeiros, que provocaron despedimentos de persoal e a necesidade de reavaliar os seus investimentos. A compañía espera que esta nova estrutura de tarifas axude a xerar máis ingresos e a fortalecer a súa posición no sector.

Fontes:

- Revista Game Developer

– Revista X