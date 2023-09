Cruise Robotaxi Company achégase á aprobación regulamentaria para a produción en masa de vehículos sen condutor

Cruise, a compañía de robotaxis apoiada por General Motors, está a piques de recibir a aprobación regulamentaria para a produción en masa do seu vehículo sen condutor especialmente construído, segundo o CEO Kyle Vogt. O vehículo da compañía, chamado Origin, foi presentado en 2020 e representa a próxima xeración de coches sen condutor, sen volante nin pedais e só asentos para pasaxeiros. Aínda que Cruise opera actualmente vehículos modificados con controis tradicionais, o obxectivo é que miles de Origins proporcionen servizos de transporte compartido en Estados Unidos.

Non obstante, antes de que esta visión poida facerse realidade, Cruise debe superar os obstáculos regulamentarios e obter unha exención das normas de seguridade federais. Vogt cre que esta importante exención podería concederse xa este mes. Os críticos dos servizos de robotaxi de Cruise, así como os do principal xogador Waymo, expresaron a súa preocupación pola seguridade e a preparación dos vehículos totalmente autónomos nas vías públicas. Os incidentes relacionados con coches autónomos en San Francisco alimentaron estas preocupacións.

Os últimos acontecementos puxeron de manifesto os retos aos que se enfrontan Cruise e outras empresas da industria do vehículo autónomo. O mes pasado, os reguladores ordenaron a Cruise reducir a súa frota de robotaxis en San Francisco tras un accidente cun camión de bombeiros. O suceso provocou feridas leves ao pasaxeiro do coche sen condutor. Non obstante, a Comisión de Servizos Públicos de California concedeu permiso a Cruise e Waymo para ampliar os seus servizos de transporte compartido de pago durante todo o día, o que supuxo un fito importante para a industria.

Kyle Vogt fixo fincapé no potencial da tecnoloxía autónoma para mellorar a seguridade viaria, pero advirte de que a resistencia excesiva dos críticos pode obstaculizar o seu progreso. Waymo tamén revelou o seu propio deseño para un vehículo parecido ao Cruise's Origin, desenvolvido en colaboración co fabricante de automóbiles chinés Geely. O vehículo Waymo ofrece un interior amplo e cómodo sen volante nin pedais, proporcionando aos pilotos pantallas, cargadores e opcións de asento axustables.

En resumo, Cruise está a poucos días de obter a aprobación regulamentaria para a produción en masa do seu vehículo totalmente autónomo, o Origin. Isto supón un paso importante para facer realidade a visión da compañía dun servizo de transporte compartido sen condutor. Non obstante, as preocupacións sobre a seguridade e os obstáculos regulamentarios deben abordarse antes de que estes vehículos poidan despregarse a maior escala. Non obstante, os avances realizados por Cruise e Waymo sinalan un futuro prometedor para o transporte autónomo.

