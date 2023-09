Sucesor de Fujifilm X100V: que esperar e posible actualización da lente

By

O Fujifilm X100V foi moi demandado desde o seu lanzamento hai máis de tres anos. A súa popularidade provocou tempos de espera prolongados e escaseza de pezas, e moitos comerciantes de cámaras aínda non poden satisfacer a demanda. Non obstante, hai boas noticias no horizonte, xa que se espera que o seu sucesor chegue a principios de 2024, posiblemente con unha nova lente.

Dada a esmagadora demanda do X100V, hai dúbidas sobre se Fujifilm poderá xestionar os pedidos do seu sucesor. A empresa tivo que deixar temporalmente de recibir pedidos debido ao alto volume de solicitudes do X100V. Queda por ver se Fujifilm atopou unha solución para satisfacer a demanda prevista para o novo modelo.

Un factor importante que podería afectar a popularidade do sucesor X100 é a lente integrada. O actual X100V está equipado cunha lente de 23 mm (equivalente a 35 mm) f/2.0. Segundo unha fonte fiable de Fuji Rumors, o próximo X100 podería contar cunha lente completamente nova. Aínda non se revelaron os detalles sobre o novo deseño da lente, pero pode variar desde pequenas actualizacións como o selado meteorolóxico ata cambios significativos na distancia focal e na apertura.

No pasado, Fujifilm só modificou o deseño da lente unha vez para a serie X100, que era para o X100V. Aínda que a distancia focal seguía sendo a mesma, a lente actualizada ofreceu unha resolución mellorada, unha distorsión reducida e un mellor rendemento de enfoque próximo. Tendo en conta esta historia, parece improbable que Fujifilm actualice a lente tan pronto a menos que implique un redeseño substancial.

Os fotógrafos que esperaban ansiosamente o sucesor do X100V agora terán que decidir se continúan na lista de espera ou esperan ata que haxa máis información dispoñible sobre o novo modelo. Co lanzamento esperado a poucos meses de distancia, pode valer a pena esperar para ver o que Fujifilm ten reservado para a actualización.

