O futuro dos pagos dixitais

Na era dixital actual, os sistemas de pago tradicionais necesitan unha actualización. A entrega de fondos, a previsibilidade dos fondos, a seguridade das transaccións e as liquidacións e conciliacións son áreas que se poden mellorar. Isto provocou o aumento de varias innovacións no espazo de pago dixital.

As tarxetas virtuais para pagos comerciais, a banca aberta, os pagos en tempo real (RTP), os pagos programables ou intelixentes, os pagos de conta a conta (A2A) e os activos baseados en blockchain son exemplos destes. innovacións. Non obstante, que distingue unha oferta gañadora no espazo de pago dixital? Segundo Ron Bergasca, director xeral de solucións bancarias e FinTech en Paymentus, as ofertas de pago exitosas deben ser completas, fáciles de usar e rápidas.

Os esquemas de pago en tempo real foron gañando terreno a nivel mundial. A aparición do servizo FedNow® nos Estados Unidos como alternativa á rede RTP ampliou aínda máis a dispoñibilidade de redes de pago en tempo real. Os pagos en tempo real ofrecen a proposta de valor de iniciar, compensar e completar pagos 24 horas ao día, 7 días ao día, en segundos. Isto xa foi amplamente aceptado en todo o mundo, con países como Tailandia liderando o camiño.

Non obstante, aínda hai algúns países onde os pagos en tempo real aínda non despegaron. Nos Emiratos Árabes Unidos, por exemplo, os pagos instantáneos representaron só o 1.1% das transaccións en 2022. A interoperabilidade entre esquemas e plataformas de pago en tempo real será crucial a medida que os países melloren os seus sistemas e infraestruturas existentes.

As innovacións no espazo de pago dixital requiren infraestruturas para a súa adopción. Os pagos en tempo real son vistos como un precursor da aparición de opcións de pago conta a conta ou pago por banco no mercado estadounidense. Ademais, as tarxetas virtuais e os pagos A2A están a chamar a atención pola súa capacidade para reducir erros, mellorar a xestión do efectivo e aumentar a transparencia nas transaccións comerciais.

A pesar do cambio cara ás transaccións electrónicas e dixitais, moitas empresas aínda dependen dos métodos de pago legados. Os procesos legados son máis susceptibles á fraude que as solucións electrónicas, o que fai aínda máis evidente a necesidade de innovacións de pagos dixitais.

A medida que o futuro dos pagos dixitais segue evolucionando, é importante que as ofertas de pago sexan completas, fáciles de usar e rápidas. A adopción de vehículos de pago innovadores dependerá da súa capacidade para superar as opcións existentes e de se o rendemento xustifica o investimento en novas infraestruturas.

