Francia prohibe a venda do iPhone 12 debido aos niveis de radiación

O ministro de Economía dixital de Francia anunciou que Apple debe deter as vendas do seu modelo iPhone 12 en Francia. Esta decisión prodúcese despois de que o organismo de control da radiación do país, ANFR, realizase probas e descubriu que a taxa de absorción específica (SAR) do teléfono intelixente superaba os límites legais.

Jean-Noel Barrot, o ministro junior de Francia, revelou nunha entrevista con Le Parisien que ANFR notificou a Apple a prohibición. Tamén afirmou que unha actualización de software podería resolver os problemas de radiación asociados co iPhone 12, que estivo á venda desde 2020.

Barrot fixo fincapé en que Apple ten dúas semanas para responder e implementar os cambios necesarios. De non facelo, pode producirse a retirada de todos os dispositivos iPhone 12 en circulación. Subliñou que as mesmas regras se aplican a todas as empresas, incluídos os xigantes dixitais.

A Unión Europea estableceu límites de seguridade para os valores SAR en relación co uso do teléfono móbil, xa que os estudos suxeriron un potencial aumento do risco de certos tipos de cancro. O organismo de control francés compartirá as súas conclusións cos reguladores doutros estados membros da UE, e Barrot sinala que esta decisión podería ter un efecto dominó.

Francia foi proactiva no seguimento dos niveis de radiación dos dispositivos electrónicos, ampliando a normativa en 2020 para esixir aos venda polo miúdo que mostren os valores de radiación nos envases non só dos teléfonos móbiles, senón tamén das tabletas e outros produtos electrónicos.

Apple aínda non deu resposta ao anuncio de prohibición.

Fonte: Reuters (sen URL proporcionada)