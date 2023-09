Andrew Flintoff volve ao campo de cricket como consultor non remunerado do equipo de Inglaterra

O ex-xogador de cricket inglés Andrew Flintoff volveu ao campo de cricket despois de verse implicado nun accidente mentres filmaba o programa da BBC Top Gear o pasado decembro. Flintoff, que é amigo de Rob Key, director xerente de cricket de Inglaterra, agora traballa como consultor non remunerado coa selección inglesa durante a serie internacional de catro partidos dun día en curso contra Nova Zelanda.

O papel é temporal e limitado aos próximos catro partidos, e non se espera que Flintoff viaxa co equipo á Copa do Mundo da India o próximo mes. O xogador de cricket de 45 anos, que xogou 79 probas e 141 internacionais dun día para Inglaterra antes de retirarse en 2009, foi visto como liderando exercicios de campo coa selección inglesa no Sophia Gardens de Cardiff.

Flintoff rompeuse as costelas no accidente o ano pasado, pero agora recuperouse e volveu ao campo. O seu regreso ao mundo do cricket xerou emoción entre os afeccionados que lembran as súas contribucións ao equipo de Inglaterra durante a súa carreira como xogador. Aínda que non será un elemento permanente no equipo, a súa experiencia e coñecementos serán sen dúbida valiosas para os xogadores durante a serie en curso.

Sempre é inspirador ver a antigos xogadores como Flintoff manterse conectados co deporte que lles gusta e compartir os seus coñecementos coa nova xeración de xogadores de cricket. Este papel temporal como consultor non remunerado demostra a dedicación de Flintoff ao xogo e a súa vontade de contribuír de calquera forma posible.

