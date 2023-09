Framework anuncia previamente a tarxeta de expansión SD de tamaño completo para o seu portátil modular

By

Framework, a compañía detrás do portátil Framework modular, anunciou que está a traballar nunha tarxeta de expansión SD de tamaño completo para o seu dispositivo. A compañía decidiu "anunciar previamente" o módulo, o que significa que existe a posibilidade de que nunca se envíe. Non obstante, ao facelo, Framework pretende levar á súa comunidade entre bastidores do proceso de desenvolvemento.

Nunha enquisa realizada en 2021, a comunidade de Framework clasificou a tarxeta SD de tamaño completo como o segundo porto máis solicitado, despois dunha toma Ethernet Gigabit que Framework comezou a vender o ano pasado. O atraso no lanzamento da tarxeta de expansión SD debeuse á decisión da compañía de centrarse no lanzamento do seu primeiro portátil en 2020.

Cada un dos módulos de tarxeta de expansión desenvolvidos por Framework presenta portos USB-C macho estándar que se poden conectar a portos USB-C femias empotrados na placa base. Isto permite que os módulos se utilicen con outros ordenadores USB-C ou se intercambien entre máquinas Framework.

Ademais, Framework ofrece placas base Intel Core de 11ª xeración con desconto, con prezos que van desde os 199 ata os 399 dólares, para os usuarios que estean interesados ​​en construír o seu propio Intel NUC non oficial.

En xeral, o anuncio de Framework da tarxeta de expansión SD de tamaño completo e a dispoñibilidade de placas base con desconto ofrecen posibilidades interesantes para que os usuarios personalicen e constrúan os seus propios portátiles e mini escritorios modulares.

