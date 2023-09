O xefe de Fortnite, Donald Mustard, anuncia a súa xubilación despois de 25 anos na industria dos xogos

By

Donald Mustard, o director creativo de Epic Games e o cerebro detrás do fenómeno global dos xogos Fortnite, anunciou a súa xubilación tras unha ilustre carreira de 25 anos na industria dos xogos. Mustard gañou o recoñecemento por primeira vez cando cofundou Chair Entertainment en 2005, o estudo detrás de xogos de éxito como Shadow Complex e Infinity Blade. En 2008, Epic Games adquiriu Chair e Mustard finalmente ascendeu ao cargo de director creativo en 2016.

Nun comunicado compartido nas redes sociais, Mustard expresou o seu agradecemento pola incrible viaxe que vivira ao longo da súa carreira. Agradeceu aos seus colegas e ao CEO de Epic Games, Tim Sweeney, o seu apoio e colaboración. Mustard reflexionou sobre os distintos logros que acadara, desde a creación de xogos como Advent Rising e Undertow, ata formar parte do equipo que marcou o éxito de Fortnite.

Mentres Mustard se despide do seu papel en Epic Games, expresou orgullo pola capacidade da compañía para traer alegría e deleite á comunidade de Fortnite. Mencionou momentos icónicos como o lanzamento do Battle Bus, a apertura do ceo por un foguete e o baile cos amigos despois dun Victory Royale. Mustard asegurou aos fanáticos que o futuro de Fortnite está en boas mans e asegurou que os equipos están a traballar en "cousas enormes, sorprendentes e sorprendentes".

Despois da xubilación, Mustard espera pasar un tempo de calidade coa súa muller e familia. Expresou o entusiasmo por seguir sendo xogador e gozar do futuro de Fortnite xunto á comunidade que axudou a crear.

