Os condutores do Ford F-150 Lightning agora poden usar Apple Maps para a navegación de vehículos eléctricos

Os propietarios de camións eléctricos Ford F-150 Lightning agora teñen a opción de navegar mediante Apple Maps e recibir orientación sobre onde cargar durante o camiño. Esta característica foi revelada recentemente nunha comunicación enviada polos concesionarios de Ford, na que se indica que todos os propietarios de Lightning terían acceso á función Apple Maps. Non obstante, require Apple iOS 15.4 ou posterior e Ford Power-Up 6.3.0 ou superior.

Aínda que a orientación de Apple Maps EV non é nova para os vehículos eléctricos Ford, é a primeira vez para o modelo F-150 Lightning. Anteriormente, estaba dispoñible no Ford Mustang Mach-E, cubrindo modelos de 2022 e 2023, así como algúns modelos máis antigos dependendo da versión do software do sistema de infoentretemento.

Ford explicou que Apple Maps utiliza os datos do iPhone para ler a información do vehículo e da batería cando está conectado a CarPlay, engadindo cargadores á viaxe segundo sexa necesario. Green Car Reports aínda non probou a funcionalidade de parada de carga de Apple Maps en comparación coas funcións de navegación nativas de Ford e a rede de carga BlueOval.

Outros fabricantes de automóbiles, como Porsche, integraron Apple Maps nos seus vehículos eléctricos para rastrexar o uso de enerxía e adaptar as rutas en función dos cambios de elevación e outros factores. BMW foi a primeira marca en habilitar esta función nun vehículo eléctrico do mercado estadounidense, o BMW i2022 4.

Google tamén inclúe cargadores de coches eléctricos no seu sistema de navegación, que ofrece estimacións de estado de carga e autonomía para determinados modelos de vehículos eléctricos. Ford destaca que o seu sistema de navegación nativo ofrece funcións adicionais que non se ofrecen a través de Apple Maps, como a dispoñibilidade de estacións de carga, detalles de pago vinculados a un identificador único do vehículo e información sobre a rede de carga BlueOval de Ford.

Ademais da integración de Apple Maps, Ford presenta unha función de Asistencia de carga que permite aos condutores atopar, iniciar e pagar as estacións de carga públicas mediante a pantalla do sistema de infoentretemento. Isto elimina a necesidade de aplicacións separadas como FordPass ou a aplicación da rede de carga.

En xeral, Ford está ampliando as capacidades do F-150 Lightning para ofrecer unha experiencia perfecta e cómoda aos condutores de vehículos eléctricos, tanto se prefiren usar Apple Maps como o sistema de navegación nativo de Ford.

Fontes:

- CarsDirect

– Ford