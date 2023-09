Anunciause a data de lanzamento de Football Manager 2024

Sega revelou que Football Manager 2024 lanzarase o 6 de novembro. O xogo estará dispoñible en varias plataformas, incluíndo PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S e teléfonos intelixentes. Esta será a 20ª entrega da serie Football Manager e será o primeiro xogo da serie que se lanzará en Xapón.

Unha característica importante de FM24 é a súa dispoñibilidade en Xbox Game Pass no lanzamento para usuarios de PC e Xbox Series X/S. Ademais, Football Manager 2024 Mobile estará accesible a través de Netflix, tras a inclusión de FM23 Touch en Apple Arcade.

Sports Interactive, o equipo de desenvolvemento detrás do xogo, expresou o seu entusiasmo polo lanzamento en Xapón e a introdución do soporte en xaponés. Isto, xunto coa integración do xogo en Netflix, que conta cunha ampla base de subscritores de máis de 230 millóns de persoas en todo o mundo, presenta unha importante oportunidade para que a comunidade de xogadores de Football Manager creza aínda máis.

Actualmente están abertas as reservas de Football Manager 2024, que ofrecen un desconto do 10 por cento ata o día do lanzamento oficial. A reserva anticipada tamén dá acceso a un período de acceso anticipado para os xogadores de PC/Mac aproximadamente dúas semanas antes do lanzamento do xogo.

Cabe destacar que se espera que Football Manager 2024 sexa a última entrega antes dunha revisión importante que terá lugar o próximo ano con FM25. Nunha entrevista con Eurogamer, Miles Jacobson, o xefe de Sports Interactive, expresou a súa decepción persoal coa anterior entrada da serie, a pesar da súa inmensa popularidade.

Fontes:

- Eurogamer

- Sega

Definicións:

– Xbox Game Pass: un servizo de subscrición ofrecido por Microsoft que proporciona acceso a unha biblioteca de xogos por unha tarifa mensual.

– Acceso anticipado: período previo ao lanzamento oficial dun xogo durante o cal os xogadores poden acceder e xogar ao xogo mentres estea aínda en desenvolvemento ou proba.