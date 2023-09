Venta de bonanza de Flipkart Mobiles: grandes ofertas en teléfonos intelixentes

Flipkart alberga actualmente unha venda de Mobiles Bonanza onde os clientes poden atopar ofertas e descontos incribles nunha variedade de teléfonos intelixentes, incluíndo modelos populares como o iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro e Nothing Phone 1. Esta venda de sete días. comezou o 3 de setembro e prolongarase ata o 9 de setembro.

Durante esta venda, Flipkart ofrece non só descontos, senón tamén ofertas bancarias, descontos baseados en pagos, opcións EMI sen custo e ofertas de intercambio en teléfonos intelixentes seleccionados. Os clientes poden aproveitar estas ofertas para comprar os seus teléfonos desexados a prezos máis accesibles.

Na venda de Mobiles Bonanza en curso, o iPhone 14 aparece en Rs. 68,999, por baixo do seu prezo orixinal de Rs. 79,900. O Realme 11 Pro 5G está dispoñible por Rs. 22,999, en lugar de Rs. 23,999. O Redmi Note 12 Pro 5G pódese mercar a un prezo inicial de Rs. 19,499, por baixo de Rs. 24,999. Ademais, o Nothing Phone 1 está listado por Rs. 28,999, reducido do seu prezo orixinal de Rs. 33,999.

Non obstante, se perdes esta rebaixa, non te preocupes! Flipkart ten varias vendas próximas que podes esperar. En outubro, espérase que a venda anual de Big Billion Days comece o 3 de outubro e podería prolongarse ata o 10 de outubro. Esta venda adoita ofrecer importantes descontos en produtos electrónicos, accesorios e televisores. Ademais, Flipkart pode realizar unha venda de Big Dussehra do 20 ao 24 de outubro, ofrecendo ata un 80 por cento de desconto en varios produtos.

A medida que avancemos en novembro, é probable que Flipkart organice unha venda de Big Diwali do 1 ao 6 de novembro, seguida da venda de Flipkart Mobile Bonanza do 8 ao 14 de novembro, que contará con ofertas e descontos exclusivos en teléfonos intelixentes. Ademais, haberá unha venda de Grand Gadgets Days do 18 de novembro ao 24 de novembro e unha venda de Grands Electrodomésticos do 24 de novembro ao 28 de novembro. As últimas semanas de novembro tamén poderían ver a venda do Best Of Season, a venda de Grand Gadget Days e Black. Venda de venres en Flipkart.

En decembro, prepárate para a venda de fin de tempada de Flipkart do 7 ao 12 de decembro, a venda dos Big Saving Days do 16 ao 21 de decembro, a edición de Nadal da venda de fin de tempada de Flipkart do 22 ao 25 ​​de decembro e a Venda de fin de ano do 24 de decembro ao 31 de decembro. Flipkart tamén pode organizar a venda de Grand Gadgets Days durante os tres últimos días do ano.

Durante estas próximas vendas, Flipkart planea colaborar con varias institucións financeiras para ofrecer reembolso, puntos de recompensa e descontos aos clientes, garantindo que poidan aforrar aínda máis mentres compran en liña.

Fontes:

– Flipkart: Venda de bonanza para móbiles: consulta as mellores ofertas en teléfonos intelixentes

– Flipkart: Lista de eventos de venda próximas