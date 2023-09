Community Summit Norteamérica: potenciando o éxito da transformación dixital

O éxito dos proxectos de transformación dixital adoita ser obstaculizado por estratexias dixitais pouco desenvolvidas, a falta de aliñamento coas opcións tecnolóxicas e a adopción limitada dos usuarios de novos sistemas e procesos. Estas observacións están apoiadas por estudos de investigación de terceiros de empresas como Deloitte. Para abordar estes desafíos, expertos da industria como o CIO Kenny Mullican, o presentador de AE ​​Index Report Toni Witt e o fundador de Cloud Wars, Bob Evans, están a participar no Community Summit North America. Este evento, programado do 15 ao 20 de outubro en Charlotte, Carolina do Norte, é recoñecido como o maior programa independente de innovación, formación e educación para o espazo de aplicacións empresariais de Microsoft.

Community Summit North America ofrece unha axenda completa que inclúe máis de 500 sesións sobre temas como intelixencia artificial (IA), Dynamics, Dynamics 365 e Power Platform. Os asistentes tamén poden aproveitar máis de 30 clases prácticas da Academia e recibir axuda presencial nas mesas de axuda de Tech Medic. Ademais, o evento conta cunha ampla gama de ISV, consultores e integradores de sistemas na sala de exposicións, que proporcionan valiosas ideas e solucións.

Durante o evento, Bob Evans tomará o escenario principal para discutir a posición de Microsoft como a empresa mellor clasificada na súa lista das 10 mellores de Cloud Wars. Con máis de 4,000 profesionais da tecnoloxía empresarial que asisten, que representan a organizacións medianas e empresariais, Summit NA ofrece unha oportunidade única para que os individuos e os equipos reciban formación e educación en profundidade que se poden aplicar directamente ás súas iniciativas de transformación dixital. Esta experiencia de aprendizaxe concentrada permite aos participantes acelerar a súa viaxe en só cinco días.

O impacto do evento é evidente no testemuño do CIO dunha empresa de fabricación, quen fixo fincapé no retorno do investimento obtido ao enviar o seu equipo ao Community Summit North America. A medida que a empresa migrou recentemente ao ERP D365 Finance, Operations e Supply Chain Cloud, os seus compañeiros de TI e finanzas están interesados ​​en reunir consellos, tutoriais e información práctica que acelere a realización dos seus obxectivos de transformación dixital.

Community Summit North America destaca como a conferencia de usuarios independentes máis longa para o ecosistema de aplicacións empresariais de Microsoft. Con foco en ofrecer consellos prácticos e orientación do mundo real, o evento créase "Para usuarios, por usuarios". Únete a expertos e profesionais do sector no Community Summit North America para obter información sobre como aproveitar as aplicacións empresariais de Microsoft para acadar os obxectivos de transformación dixital da túa empresa.

