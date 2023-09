First Advantage adquire Infinite ID do provedor de tecnoloxía biométrica

First Advantage, un provedor de servizos de verificación e selección de antecedentes de emprego, anunciou a súa adquisición do provedor de tecnoloxía biométrica, Infinite ID, por 41 millóns de dólares en efectivo. A adquisición ten como obxectivo ampliar a rede de First Advantage e as ofertas de verificación de identidade para os seus clientes estadounidenses.

Infinite ID, con sede en Hicksville, Nova York, é unha empresa de carteira da empresa privada de investimento Enlightenment Capital. Espérase que a compañía xere máis de 10 millóns de dólares en ingresos anuais. O provedor de tecnoloxía biométrica ofrece ferramentas de identificación e autenticación para varios sectores, incluíndo defensa e intelixencia, seguridade nacional, aplicación da lei, seguridade nas fronteiras, resposta a desastres e xestión de emerxencias e seguridade corporativa.

O CEO de First Advantage, Scott Staples, afirmou que o software de Infinite ID complementa as ofertas existentes de RightID e Digital Identity Services da compañía. Esta adquisición considérase un paso importante para ampliar a carteira de produtos e o negocio principal de First Advantage.

Con esta adquisición, First Advantage pretende mellorar as súas capacidades para ofrecer solucións de tecnoloxía biométrica avanzada para axudar aos empresarios a reducir o risco e manter o cumprimento. A autenticación biométrica ofrece un alto nivel de seguridade ao utilizar características físicas ou de comportamento únicas, como pegadas dixitais, recoñecemento facial ou dixitalización do iris, para verificar a identidade dun individuo.

Fontes: First Advantage, Infinite ID

