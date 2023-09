Apple presentará a correa de reloxo FineWoven para o Apple Watch como substituto do coiro

Apple está preparada para presentar un novo material de tecido chamado FineWoven que substituirá o coiro tanto para as fundas do iPhone como para as correas do Apple Watch. A decisión de abandonar os produtos de coiro pode ser consciente do medio ambiente, xa que a produción de coiro ten unha alta pegada de carbono. Espérase que o movemento se anuncie oficialmente durante o evento de hoxe, xunto co lanzamento da liña de iPhone 15 e os novos modelos de Apple Watch.

Confirmáronse rumores previos sobre que Apple deixou caer as fundas de coiro para iPhone. En lugar de coiro, Apple utilizará un material de tecido para as próximas fundas do iPhone 15. Os informes de fontes fiables como UnclePan, DuanRui e MajinBu apoiaron esta afirmación. Espérase que este deseño de estilo tecido feito cunha alternativa de coiro ofreza unha alternativa premium ás fundas de coiro.

Apple tamén se afasta do coiro para as súas correas de Apple Watch. En consonancia con isto, Hermès, socio de Apple Watch, eliminou do seu sitio web todas as mencións ás bandas portátiles e compatibles. Isto suxire que o cambio de coiro tamén pode ser rápido para o Apple Watch.

Os prototipos das próximas correas do Apple Watch FineWoven foron filtrados por un usuario de Twitter coñecido como Kosutami, que ten un historial de obtención de prototipos de produtos de Apple. Estas vistas previas ofrecen unha visión do que os clientes poden esperar do novo material de tecido.

A decisión de Apple de substituír o coiro por unha opción máis sostible reflicte o compromiso da compañía coa responsabilidade ambiental. O material FineWoven está preparado para ofrecer aos usuarios unha alternativa elegante e ecolóxica ás fundas de coiro para iPhone e as correas do Apple Watch.

