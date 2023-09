Como estimar o valor de intercambio do teu iPhone actual antes do lanzamento do novo iPhone

Co tan esperado evento de Apple á volta da esquina, moitas persoas poden estar pensando en comprar os novos iPhones que se anunciarán. Non obstante, é posible que non todos teñan diñeiro suficiente para compralos no lanzamento. A boa noticia é que hai unha forma de aliviar esta carga financeira: negociando o teu iPhone actual.

Para determinar o valor de intercambio estimado do teu iPhone, podes visitar o sitio web oficial de intercambio de Apple. Ofrecen unha lista completa de valores de intercambio dos seus dispositivos, incluídos iPhones, Apple Watch e outros produtos. Isto darache unha idea de canto podes esperar recibir cando cambies o teu dispositivo actual por un novo.

Por exemplo, segundo a lista de valores de intercambio actual do sitio web de Apple, o iPhone 13 Pro Max pode levarche ata 640 dólares, mentres que o iPhone 7 está a un valor de intercambio de 40 dólares. Ten en conta que estes valores son estimativos e poden variar dependendo do estado do teu dispositivo.

É importante ter en conta que os valores de intercambio dos próximos modelos de iPhone 14 aínda non están incluídos na lista. Polo tanto, se planeas cambiar o teu dispositivo polo modelo máis recente, é posible que teñas que esperar ata que se actualicen eses valores no sitio web.

Coñecer o valor de intercambio estimado do teu iPhone actual pode axudarche a planificar o teu orzamento e tomar unha decisión informada sobre se queres actualizar ao novo iPhone. Tendo en conta o alto custo dos teléfonos intelixentes hoxe en día, calquera aforro que poidas obter co comercio do teu dispositivo antigo pode ser beneficioso.

En conclusión, se estás pensando en mercar un dos novos iPhones pero estás preocupado polo custo, é unha boa idea estimar o valor de intercambio do teu iPhone actual. O sitio web oficial de intercambio de Apple ofrece un xeito cómodo de facelo, dándoche unha idea de canto podes esperar recibir cando cambias o teu dispositivo por un modelo máis novo. Isto pode axudarche a planificar o teu orzamento e, potencialmente, aforrar cartos na compra do teu novo iPhone.

