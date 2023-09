Os fíos de Instagram presentan a función de busca de palabras clave

By

Threads de Instagram, a aplicación de mensaxería deseñada para atraer usuarios lonxe das redes sociais rivais, presentou unha nova función de busca de palabras clave. Anteriormente, os usuarios de Threads só podían buscar outras contas, pero a adición da busca por palabras clave agora permítelles buscar publicacións en función de termos específicos. A función está a lanzarse en inglés e español en varios países, incluídos Estados Unidos, Arxentina, India e México. A nova capacidade de busca está dispoñible tanto na versión móbil de Threads como no sitio web, que se lanzou en agosto.

A función de busca de palabras clave fora unha das adicións máis solicitadas polos usuarios de Threads. A posibilidade de buscar publicacións agora aliña Threads con outras redes sociais como X (anteriormente coñecida como Twitter) e Bluesky, que xa ofrecen capacidades similares. Para acceder á función de busca, os usuarios poden seleccionar a icona Busca e escribir a súa palabra clave ou termo. Os resultados da busca mostrarán contas ou publicacións coincidentes.

Desde o seu lanzamento en xullo, Threads atraeu a máis de 100 millóns de usuarios novos. Non obstante, o número de usuarios diarios activos comezou a diminuír despois do seu pico o 7 de xullo. Ata o 26 de xullo, o uso diario descendera un 70 % e entre o 7 de xullo e o 7 de agosto o número de usuarios diminuíu un 79 %. Para manter a implicación dos usuarios, Threads traballou en engadir novas funcións e mellorar as existentes. A recente incorporación da busca de palabras clave ten como obxectivo recuperar ou atraer novos usuarios.

Algunhas funcións que aínda están solicitando os usuarios inclúen un botón de edición, unha función de mensaxería directa e un sistema de hashtag. O lanzamento do sitio web en agosto foi un desenvolvemento significativo xa que ata Threads só se podía acceder como aplicación móbil. Os fíos seguen evolucionando e facendo cambios para satisfacer as demandas dos usuarios e manterse ao día con outras plataformas de redes sociais.

Fontes:

- Xefe de Instagram Al Mosseri (sen URL)

- Datos da empresa de intelixencia de mercado Sensor Tower (sen URL)

– Datos da empresa de análise web Similarweb (sen URL)