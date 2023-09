Hoteis de MGM Resorts International suxeitos a ciberataque: o FBI investiga

O FBI investiga actualmente un ciberataque a hoteis MGM Resorts International, que afectou os sistemas informáticos dos seus hoteis de Las Vegas. Este ataque comprometeu as chaves dixitais das 3,933 salas do Bellagio e das máquinas recreativas do casino ARIA.

O ciberataque aos hoteis de MGM Resorts International descubriuse recentemente e está a ser tomado en serio polas autoridades policiais. O FBI lidera a investigación do incidente, co obxectivo de identificar o alcance dos danos causados ​​e os responsables.

As chaves dixitais comprometidas no Bellagio suscitaron preocupacións sobre a seguridade das habitacións. Estas chaves permiten aos hóspedes acceder ás súas habitacións e son un compoñente esencial do sistema de seguridade do hotel. Se os piratas informáticos obteñen acceso non autorizado ás claves dixitais, podería supoñer unha ameaza para a seguridade e a privacidade dos hóspedes do hotel.

Ademais das claves dixitais comprometidas, o ciberataque tamén se dirixiu ás máquinas recreativas do casino ARIA. Isto xera preocupacións sobre a integridade dos sistemas de xogos do casino. É fundamental que os casinos manteñan a seguridade e a xustiza das súas máquinas recreativas para garantir unha experiencia de xogo xusta para os seus clientes.

Os ciberataques a empresas e organizacións son cada vez máis comúns no mundo interconectado actual. Como resultado, as empresas deben priorizar as medidas de ciberseguridade para protexer os seus datos sensibles e a seguridade dos seus clientes. No caso de MGM Resorts International Hotels, o ciberataque serve como recordatorio da importancia de investir en sistemas e prácticas de seguridade robustas para protexerse de posibles ameazas.

Mentres a investigación continúa, MGM Resorts International Hotels e o FBI colaboran para mitigar o impacto do ciberataque e evitar novas infraccións. A implicación do FBI indica a gravidade do incidente e o seu compromiso de responsabilizar aos responsables.

Fontes:

- Mail Online: [Título do artigo] por Aneeta Bhole e Germania Rodriguez, publicado o [Data].