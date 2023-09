A evolución do iPhone: unha mirada atrás a modelos icónicos

Co lanzamento da liña do iPhone 15 á volta da esquina, dediquemos un momento a reflexionar sobre a evolución do teléfono intelixente insignia de Apple. Desde a introdución do iPhone orixinal en 2007, Apple ten como obxectivo ofrecer unha experiencia de usuario mellor que os seus competidores. Aínda que a empresa non sempre sexa a primeira en comercializar con certas funcións, prioriza acertar.

O iPhone orixinal en 2007 revolucionou a industria dos teléfonos intelixentes ao descartar o lápiz e introducir unha interface de usuario controlada co dedo. O iPhone 3G en 2008 trouxo unha conectividade máis rápida e a introdución da App Store. O iPhone 4 en 2010 presentaba un deseño máis fino, unha cámara frontal e a introdución de FaceTime.

En 2016, Apple lanzou o iPhone SE, un retroceso ao deseño do iPhone 4 que atraía a aqueles que buscaban un dispositivo máis económico ou unha opción de menor custo. O iPhone 7 e 7 Plus en 2016 introduciron a resistencia á auga e a controvertida eliminación da toma de auriculares. O iPhone X en 2017 iniciou a era do deseño de pantalla completa e Face ID.

A serie iPhone 12 presentou en 2020 o iPhone 12 mini, que ofrece capacidades emblemáticas nun factor de forma máis pequeno. Entre as características notables figuran MagSafe, zoom óptico aumentado e un modo nocturno mellorado para fotógrafos e videógrafos.

De cara ao futuro, as funcións rumoreadas para a serie iPhone 14 en 2022 inclúen Emergency SOS vía satélite, un novo sensor de cámara de 48 MP, a introdución da illa dinámica e unha pantalla sempre activa.

Todo o mundo ten os seus modelos de iPhone favoritos, e para min, o iPhone SE orixinal, coa súa capacidade de peto e deseño de lados planos, ocupa un lugar especial. O iPhone X foi un avance monumental e o modo nocturno e as capacidades de fotografía RAW do iPhone 12 cambiaron o xogo.

Cales son os teus modelos de iPhone favoritos? Vota na enquisa e comparte os teus motivos nos comentarios a continuación.

Fonte: CNN