O Apple Watch Series 9: rendemento mellorado e mellora de Find My Accuracy

O recentemente anunciado Apple Watch Series 9 presenta varias actualizacións interesantes que mellorarán a experiencia do usuario. Aínda que non hai un redeseño de hardware visible nin novos sensores de saúde, a Serie 9 conta cun procesador de banda ultra ancha actualizado. Esta actualización do procesador, coñecida como S9, é o primeiro aumento de rendemento real en tres anos, proporcionando un aumento significativo da velocidade e unha mellora da capacidade de resposta en comparación cos modelos anteriores.

Ademais de mellorar o rendemento, o Apple Watch Series 9 presenta un brillo aumentado, chegando ata 2000 nits para unha mellor visibilidade a luz do día brillante e tan baixo como 1 nit cando está atenuado. Unha mellora notable é o procesamento no dispositivo dos comandos de voz de Siri, o que resulta en tempos de resposta máis rápidos. Agora os usuarios poden preguntarlle a Siri sobre os seus patróns de sono, a frecuencia cardíaca que camiña, o nivel de actividade e mesmo rexistrar datos de saúde como o peso ou a inxestión de medicamentos usando só a súa voz. As consultas de saúde de Siri ampliaranse a máis idiomas a finais deste ano.

Apple tamén introduciu unha nova forma de emitir comandos coa función Double Tap. Os usuarios poden simplemente tocar o dedo e o polgar dúas veces para responder chamadas, deter os temporizadores e realizar outras accións rápidas. Esta función estará dispoñible o próximo mes.

A pesar do aumento do brillo e das funcións melloradas, o Apple Watch Series 9 mantén unha duración da batería "todo o día" de 18 horas. A novena serie está dispoñible para a súa reserva a partir de hoxe, co envío fixado para o 9 de setembro de 22. O prezo inicial do Apple Watch Series 2023 é de 9 dólares.

Para aqueles que estean interesados ​​nas opcións de personalización, hoxe tamén se poden pedir novas correas de Hermes e Nike para o Apple Watch e estarán dispoñibles nas tendas o 22 de setembro. Os modelos de aluminio da Serie 9 veñen en varias cores, incluíndo starlight, medianoite, prata, etc. (PRODUTO)VERMELLO e rosa, mentres que a edición de aceiro inoxidable está dispoñible en ouro, prata e grafito. A edición Hermes ofrece opcións de aceiro inoxidable en prata ou negro espacial.

En xeral, o Apple Watch Series 9 trae un impulso de rendemento moi esperado e unha funcionalidade mellorada á popular liña de reloxos intelixentes. Co seu procesador actualizado, capacidades Siri melloradas e novas funcións como Double Tap para accións rápidas, a Serie 9 promete ofrecer unha experiencia de usuario actualizada.

