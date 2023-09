Segundo un destacado académico chinés, as moedas dixitais axudarán á desdolarización de China e os seus aliados. Huang Qicai, o subdirector da Academia de Ciencias Sociais de Fujian, expresou este punto de vista nun artigo de opinión para Guangming Daily. Huang afirmou que o proceso de desdolarización xa comezou en varias nacións e levará á multipolarización da moeda mundial mentres as nacións se esforzan por distanciarse do USD.

Huang cre que os fiats dixitais, como o yuan dixital de China, desempeñarán un papel neste proceso a longo prazo. El suxire que as moedas dixitais internacionais teñen o potencial de innovar e contribuír á desdolarización. A medida que as aplicacións de moeda dixital seguen madurando, Huang propón a posibilidade de que emerxa unha "moeda mundial" supersoberana e se converta no centro do sistema de goberno monetario internacional. Aínda que Huang non afirma explícitamente que o yuan dixital de China deba cumprir este papel, si menciona a plataforma de pago BRICS, BRICS Pay, no seu artigo.

BRICS Pay é unha próxima plataforma de pagos dixitais descentralizada. Huang sinala que se se poden resolver os desafíos de interoperabilidade, as moedas dixitais do banco central (CBDC) poderían integrarse con BRICS Pay. En particular, China, Rusia e Brasil lograron un progreso significativo cos seus respectivos proxectos de moeda dixital. Huang afirma que as CBDC poderían contribuír á desdolarización mediante transaccións transfronteirizas bilaterais ou multilaterais facilitadas por proxectos de ponte de moeda dixital.

Outro aspecto crucial que subliña Huang é a necesidade de romper o dominio do sistema de mensaxería bancaria SWIFT, que está controlado polos Estados Unidos. Afirma que é necesario que os aliados chineses promovan vigorosamente a desdolarización en áreas clave como a enerxía e os produtos básicos. Huang suxire que os intercambios de moeda e a liquidación con países produtores de materias primas usando moedas locais e o yuan debilitan gradualmente o vínculo entre o petróleo e o dólar estadounidense.

En conclusión, as moedas dixitais, especialmente o yuan dixital de China, teñen o potencial de axudar no proceso de desdolarización. Ao promover o uso de fiats dixitais e abordar os desafíos de interoperabilidade, nacións como China e os seus aliados poden reducir a súa dependencia do USD e promover a multipolarización da moeda mundial.

Fontes:

– XY/Adobe

- Academia de Ciencias Sociais de Fujian

- Guangming Daily