Apple presenta o iPhone 15, o novo Apple Watch e os AirPods no evento do produto

By

Apple Inc. anunciou o seu evento de produtos máis esperado do ano, onde presentará o iPhone 15, os novos modelos de Apple Watch e os últimos AirPods. O evento, chamado "Wonderlust", terá lugar o 12 de setembro na sede de Apple en Cupertino, California.

O máis destacado do evento será a liña iPhone 15 Pro, que contará con actualizacións e melloras importantes. Ademais, Apple tamén falará das súas próximas actualizacións de software, incluíndo iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10.

O iPhone, o Apple Watch e os AirPods son os principais produtos do ecosistema de Apple e contribúen a aproximadamente o 60% dos ingresos xerais da compañía. Apple espera que o lanzamento do iPhone 15 o axude a recuperarse dunha caída de vendas e atraiga clientes a actualizar os seus dispositivos.

Un cambio notable no lanzamento do iPhone deste ano é o cambio ao estándar USB-C para a carga e a transferencia de datos, que pode mellorar o rendemento pero que pode molestar aos consumidores. Esta será a segunda vez que Apple cambie o porto do iPhone, xa que o cambio anterior ocorreu en 2012.

O iPhone 15 estará dispoñible en catro modelos: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Os modelos base terán laterais de aluminio e unha parte traseira de vidro, mentres que os modelos Pro de gama alta contarán cun novo deseño con lados de titanio, un aspecto cepillado e un fondo de vidro xeado. Os modelos profesionais tamén terán biseles máis finos, grazas a un novo proceso de fabricación chamado LIPO.

Os modelos Pro virán cun chip A17 máis rápido construído nun novo proceso de produción de 3 nanómetros, que proporciona un mellor rendemento e duración da batería. Ademais, os modelos Pro terán actualizacións significativas da cámara, incluíndo lentes de telefoto e ultra gran angular mellorados, así como un sistema de telefoto actualizado con capacidades de zoom de hardware.

Todos os novos iPhones contarán co semicondutor de banda ultraancha "U2" para mellorar as capacidades de localización. Tamén cambiarán de Lightning a USB-C para cargar e transferir datos, con velocidades de transferencia aumentadas exclusivas dos modelos Pro.

No evento, Apple tamén presentará o Apple Watch Series 9 nos tamaños actuais de 41 mm e 45 mm. Tamén se espera que a compañía lance o Ultra de segunda xeración, aínda que os detalles sobre este modelo son escasos.

En xeral, o evento de produtos de Apple é moi esperado, xa que a compañía pretende atraer consumidores cos seus últimos modelos de iPhone, actualizacións de software e avances de Apple Watch. O evento tamén ofrecerá información sobre a estratexia de Apple para superar os desafíos do mercado, incluíndo a caída das vendas e as preocupacións en China.

Fonte: Bloomberg