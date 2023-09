A Comisión Europea designa a seis empresas como gardas baixo a Lei de mercados dixitais

By

O 6 de setembro de 2023, a Comisión Europea anunciou que designou a Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft como gardas segundo o artigo 3 da Lei de mercados dixitais (DMA). Estas empresas ofrecen 22 servizos de plataforma básica, incluíndo redes sociais, navegadores de Internet, sistemas operativos e tendas de aplicacións móbiles.

A designación destas empresas como gardas é un paso significativo para a implantación práctica da DMA. A Comisión Europea introduciu un novo conxunto de requisitos destinados a garantir un mercado dixital xusto e aberto na Unión Europea.

Algúns dos requisitos principais que deben cumprir os gardas designados inclúen:

Permitir aos usuarios finais instalar aplicacións de terceiros e tendas de aplicacións que usan ou interoperan co sistema operativo do gatekeeper. Permite cancelar a subscrición facilmente dos servizos principais da plataforma do gatekeeper. Proporcionar ás empresas que se anuncian nunha plataforma de gatekeeper acceso a ferramentas de medición de rendemento e información para a verificación independente dos seus anuncios. Prohibir o uso dos datos dun usuario empresarial se o gatekeeper compite co usuario empresarial na súa propia plataforma. Prohibición da clasificación preferente dos produtos ou servizos propios do porteiro sobre os de terceiros aloxados na plataforma. Prohibir o seguimento dos usuarios finais fóra do servizo de plataforma principal do gatekeeper para a publicidade dirixida sen obter o consentimento adecuado.

Ademais, os gardas están obrigados a presentar un informe de cumprimento detallado no prazo de seis meses desde a súa designación, no que se describen as medidas que implementaron para cumprir coa DMA.

O DMA ten como obxectivo aumentar a competencia e a equidade no mercado dixital abordando o poder de mercado das grandes plataformas en liña. Busca crear condicións equitativas para todas as empresas e protexer os dereitos e intereses dos consumidores.

