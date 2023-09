Investimentos preocupados polas restricións de China aos iPhones e o rexurdimento do dólar

Os investimentos agardan ansiosamente o final da semana xa que as preocupacións polas restricións de China aos iPhones e a recente subida do dólar ensombreceron os mercados. Apple experimentou un descenso significativo na capitalización de mercado, que ascende a 200 millóns de dólares, debido aos informes de China que limitaba o uso de iPhones por parte dos empregados estatais. Esta noticia non só afectou a Apple, senón que tamén afectou ao amplo sector tecnolóxico dos Estados Unidos e aos principais provedores de Apple en Asia. China é un mercado crítico para Apple, e calquera restrición no país pode ter consecuencias substanciais para a compañía e os seus provedores.

Pola contra, a chinesa Huawei Technologies iniciou a preventa do seu último teléfono intelixente, o Mate 60 Pro+, que chamou a atención en todo o mundo polo seu éxito na superación das sancións estadounidenses. Estes desenvolvementos contrastados no sector tecnolóxico destacan a volatilidade e imprevisibilidade do mercado.

Outro factor que inflúe na dinámica do mercado é a suba dos rendementos estadounidenses, que levou ao recente dominio do dólar. Os comerciantes cren que os tipos de interese elevados persistirán no futuro previsible, polo que será un desafío para as principais moedas superar a fortaleza do dólar a finais de ano. A continua apreciación do dólar fronte a unha cesta de moedas non só provocou que o yuan terrestre alcanzase un mínimo de 16 anos, senón que tamén puxo presión sobre o ien, o que fixo que os comerciantes permanezan atentos ante unha posible intervención.

A medida que se abren os mercados europeos, os investimentos prepáranse para un final de semana potencialmente turbulento. O índice paneuropeo STOXX 600 experimentou sete días consecutivos de perdas, o que marca o seu peor rendemento desde febreiro de 2018. Ademais, o foco do mercado cambia cara ao comerciante polo miúdo de supermercados francés Casino, xa que se enfronta á exclusión do índice de accións SBF-120 de París. unha medida das grandes empresas.

En resumo, as preocupacións sobre as restricións do iPhone de China e o aumento do dólar deron lugar a unha atmosfera de mercado volátil. O descenso de Apple na capitalización do mercado, o éxito do lanzamento do teléfono intelixente de Huawei e o abrumador rendemento do dólar serven de recordatorios de precaución para os investimentos sobre a volatilidade e imprevisibilidade do mercado global.

Definicións:

– Capitalización bursátil: valor total das accións en circulación dunha empresa.

– Estrategas de Forex: expertos que analizan e predicen os movementos de divisas no mercado de divisas.

– Yuan terrestre: o yuan chinés cotizaba dentro da China continental.

– Ien: a moeda de Xapón.

– Índice paneuropeo STOXX 600: un índice que representa o rendemento das principais accións europeas.

– Índice de accións SBF-120: un índice de referencia da bolsa de París, que representa o rendemento de 120 grandes empresas.

Fonte: Ankur Banerjee (Reuters)