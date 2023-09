Os organismos de control da UE buscan comentarios sobre a proposta de Microsoft para a adquisición de Activision Blizzard

Os reguladores da Unión Europea están solicitando información sobre os plans revisados ​​de Microsoft para obter a aprobación reguladora do Reino Unido para a súa adquisición de Activision Blizzard por 69 millóns de dólares. A Comisión Europea, que xa deu luz verde ao acordo en maio, está a solicitar comentarios das compañías de xogos para determinar se a última proposta de Microsoft á Autoridade de Competición e Mercados do Reino Unido sería favorable á competencia.

Fontes familiarizadas co asunto informan de que o remedio proposto para o Reino Unido ten como obxectivo convencer á CMA de que revira o seu veto inicial da transacción. Segundo a nova proposta, concederíase a Ubisoft Entertainment SA os dereitos para distribuír xogos de Activision. Este remedio aplicaríase en todo o mundo, excepto no Espazo Económico Europeo.

A Comisión Europea expresou o seu interese en seguir de preto os acontecementos no Reino Unido e avaliar o seu impacto potencial no caso da UE. Non obstante, Microsoft aínda non se pronunciou sobre estas últimas novidades.

Espérase que a CMA tome a súa decisión sobre a adquisición antes do 18 de outubro. Os organismos de control da UE están observando de preto a situación e os comentarios adicionais das empresas de xogos terán un papel crucial para determinar o camiño a seguir para a adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft.

Este artigo baséase en información de Bloomberg.