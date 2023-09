Ed Boon revela a skin de Jean Claude Van Damme para Johnny Cage en 'Mortal Kombat 1' durante a entrevista con Hot Ones

By

Durante unha recente entrevista de 'Hot Ones', Ed Boon, o director do xogo orixinal de Mortal Kombat, compartiu unha actualización emocionante para os fans. Revelou unha nova máscara para o personaxe Johnny Cage baseada no heroe de acción dos anos 80 Jean Claude Van Damme. Este deseño de pel é unha homenaxe á aparición de Van Damme na película Bloodsport, que serviu de inspiración para Mortal Kombat e o personaxe de Johnny Cage.

Boon expresou o seu entusiasmo por incluír a Van Damme en Mortal Kombat 1, chamándoo un "momento de validación do círculo completo" para a franquía. Van Damme únese a outras lendas dos 80 como Robocop e Terminator que apareceron no xogo.

A nova máscara presentará a semellanza de Van Damme e a súa voz cando se aplica a Johnny Cage. Aínda non está claro se as gravacións de voz son novas ou proceden do traballo anterior de Van Damme.

Mortal Kombat 1 xa conta cunha lista repleta de estrelas, co primeiro paquete Kombat que inclúe personaxes cruzados como Homelander, Omni-Man e Peacemaker. Non só iso, senón que o talento da lista A como Megan Fox engadiuse ao elenco como a guerreira vampírica Nitara.

O próximo xogo de Mortal Kombat 1 será un reinicio suave da serie, e obter a semellanza de Van Damme é un paso importante no lanzamento desta nova era da franquía. O xogo está programado para lanzar o 14 de setembro para PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

Fonte: The Nerd Stash