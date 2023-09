Drop presenta versións actualizadas dos teclados mecánicos Ctrl, Alt e Shift

Drop, o fabricante de teclados mecánicos adquirido recentemente por Corsair, presentou as novas versións dos seus populares teclados, incluíndo Alt V2, Ctrl V2 e Shift V2. Estes novos modelos veñen con varias melloras para mellorar o rendemento e a compatibilidade.

Unha das melloras significativas é a incorporación do soporte para interruptores de cinco pinos en lugar de interruptores de tres pinos. Esta mellora permite que os teclados sexan compatibles cunha gama máis ampla de interruptores do mercado de accesorios fóra da caixa. Ademais, os novos modelos agora admiten oficialmente o software de personalización VIA, ofrecendo aos usuarios unha poderosa ferramenta para modificar a configuración do seu teclado.

Para mellorar a acústica dos teclados, Drop engadiu capas adicionais de escuma á súa construción. Isto axuda a reducir a reverberación e crear un son máis satisfactorio ao escribir. Os estabilizadores, responsables de manter firmes as teclas máis grandes, como a barra de espazo, tamén se actualizaron para mellorar a súa calidade de son.

Os teclados aínda presentan un corpo de aluminio e os interruptores están orientados nunha dirección "orientada ao norte", o que permite unha mellor transmisión da luz a través das teclas. Non obstante, esta orientación pode limitar lixeiramente a compatibilidade das teclas do mercado secundario.

Drop ofrece diferentes configuracións para os teclados. Pódense mercar como teclados preconstruídos ou como kits básicos para os usuarios que prefiren usar os seus propios interruptores e teclas. O Alt V2 e Ctrl V2 están dispoñibles con carcasas de perfil baixo e de alto perfil, o que permite aos usuarios escoller a súa estética preferida.

Curiosamente, Drop tamén ofrece os compoñentes actualizados como actualizacións de posventa para os propietarios existentes de Ctrl, Alt e Shift que non queren comprar un teclado totalmente novo.

En xeral, estas novas versións dos teclados Ctrl, Alt e Shift traen unha serie de melloras, facéndoas máis competitivas no mercado. Con compatibilidade mellorada con interruptores, soporte de software personalizable e acústica actualizada, estes teclados ofrecen unha opción atractiva para os entusiastas dos teclados mecánicos.

Fontes:

- Jon Porter. Os teclados CTRL, ALT e SHIFT de Drop renováronse coas actualizacións da versión 2. O Verge.