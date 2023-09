As persoas con menos confianza nas amizades apoiadas pola IA, segundo o estudo

Un estudo recente realizado por académicos da Universidade Estatal de Ohio revela que as persoas senten menos confianza nas súas amizades cando descobren que os seus amigos estiveron usando a intelixencia artificial para escribirlles mensaxes. No experimento participaron 208 participantes aos que se lles pediu que finxesen ser amigos dunha persoa ficticia chamada Taylor. Os participantes recibiron instrucións para enviar mensaxes a Taylor buscando apoio, consellos ou conversacións casuales sobre varios escenarios.

Despois de recibir as respostas de Taylor, os participantes dividíronse en tres grupos iguais, e cada grupo deu unha explicación diferente de como Taylor compuxo as mensaxes. As explicacións incluían que Taylor non usou ningunha axuda, Taylor utilizou IA ou Taylor recibiu axuda doutro humano. A continuación, preguntouse aos participantes sobre os seus sentimentos cara aos métodos de Taylor.

Os descubrimentos indicaron que os individuos prefiren que os seus amigos confíen unicamente nos seus propios esforzos e non utilicen ningunha axuda de terceiros, xa sexa da intelixencia artificial ou doutro humano. Os participantes expresaron menos satisfacción e aumentou a incerteza sobre o estado das súas amizades cando descubriron que a IA estaba implicada na composición das mensaxes. Segundo Bingjie Liu, o autor principal do estudo, a xente valora o esforzo investido en manter unha amizade e considera que o uso da IA ​​toma atallos, o que pode afectar negativamente a relación.

Este estudo aliñase con investigacións anteriores que mostran que as persoas tenden a pensar menos nos demais se usan a IA nas conversas de texto debido á falta de autenticidade. Aínda que as ferramentas de escritura de intelixencia artificial son cada vez máis comúns en varias aplicacións de comunicación, o estudo advirte contra usalas para comunicarse cos amigos. Liu advirte de que confiar na IA nas amizades pode crear sospeitas e perturbar a autenticidade e a sinceridade que son cruciais para as relacións saudables.

Os detalles completos do estudo e os seus resultados foron publicados no Journal of Social and Personal Relationships. A investigación destaca a importancia do esforzo xenuíno e da autenticidade para manter amizades fortes e significativas, facendo fincapé en que a conveniencia non debe substituír a interacción humana sincera.

Fontes:

- Estudo da Universidade Estatal de Ohio

– Revista de relacións sociais e persoais de Sage Journals