Explorando a misión secundaria "Primeiro contacto" en Starfield

O moi esperado xogo Starfield non só está cheo de vistas abraiantes e xogo envolvente, senón que tamén ofrece aos xogadores unha infinidade de misións que emprender. Unha das misións secundarias máis destacadas descubertas ata o momento é "Primeiro contacto", que implica unha nave chea de individuos varados en órbita arredor dun planeta.

Para comezar a misión "Primeiro contacto" en Starfield, os xogadores deben viaxar a Porrima II no sistema estelar de Porrima. Alí atoparanse coa tripulación do ECS Constant, que se atopa fóra do tempo e do lugar. Os fanáticos de Star Trek poden establecer paralelismos co episodio "The Neutral Zone" da primeira tempada de The Next Generation.

Antes de mergullarse na misión, recoméndase completar a segunda parte doutra misión chamada "Unearthed". Aínda que non é un requisito previo para "First Contact", rematar "Unearthed" ofrece unha valiosa información sobre a historia humana do xogo, mellorando a experiencia narrativa de "First Contact".

Ao chegar á órbita de Porrima II, os xogadores recibirán unha mensaxe dun NPC chamado Jiro Sugiyama, que solicita a súa axuda para comprender o que está a suceder na nave varada. Unha vez que os xogadores atraquen ao barco, descubrirán que o ECS Constant é un barco colonia que se embarcou na súa viaxe desde a Terra antes de que a humanidade descubrise unha viaxe máis rápida que a luz. Ao longo de 200 anos, varias xeracións viviron e pereceron a bordo do barco coa esperanza de instalarse en Porrima II.

Para avanzar na misión, os xogadores deben dirixirse ao planeta Paradiso Resort e asistir a unha reunión do consello. Ao longo do camiño, terán a oportunidade de interactuar cos diversos membros da tripulación que viven no ECS Constant, chegando incluso a atoparse cunha aula chea de nenos.

Ao chegar á sala de xuntas, os xogadores presenciarán as maquinacións corporativas dos directivos de Paradiso. Preséntanlles tres opcións: facer que a tripulación de ECS Constant se converta en servidores contratados en Porrima II, equipar o barco cunha unidad de gravidade para que a tripulación poida atopar outro lugar onde vivir ou matar a toda a tripulación.

Para escoller a primeira opción, os xogadores deben reunir materiais específicos e convencer ao capitán do barco. A segunda opción consiste en viaxar a HopeTech no planeta Polvo para obter unha unidade de gravidade e despois preparar o ECS Constant para a súa instalación. En canto á terceira opción, os xogadores pronto daranse conta de que os executivos non poden ser asasinados permanentemente.

"First Contact" é só unha das interesantes misións secundarias de Starfield que mergulla aos xogadores nun universo rico e dinámico. Coas súas intrigantes historias e diversas opcións, o xogo ofrece horas de entretemento para os fans do xénero da ciencia ficción.

Fontes:

– Xogo Starfield, desenvolvido por Bethesda Studios