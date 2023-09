EA FC 24: Descontos e aforros por pedidos anticipados

EA FC 24, a próxima entrega da popular serie de xogos de fútbol, ​​estrearase o 29 de setembro en todas as plataformas. Non obstante, esta vez, EA Sports abandonou a etiqueta "FIFA" por primeira vez na historia da franquía. O xogo xa está dispoñible para reservar, o que ofrece aos xogadores a posibilidade de aforrar diñeiro na súa compra.

Os xogadores poden optar por reservar EA FC 24 na súa plataforma preferida, incluíndo Nintendo Switch, e hai dúas edicións diferentes dispoñibles: Standard e Ultimate. Normalmente, EA Sports ofrece un desconto por reservar os seus xogos, e esta vez non é diferente. Non obstante, o potencial de aforro reduciuse lixeiramente.

Para os xogadores que se subscriban a EA Play, recibirán un desconto do 10 % na reserva da Ultimate Edition en todas as plataformas aplicables. Este desconto tamén se aplica automaticamente aos membros de Xbox Game Pass xa que EA Play inclúe PC Pass e Game Pass Ultimate.

Os propietarios de FIFA 23 tamén recibirán un desconto do 10 % na súa reserva da Ultimate Edition. Non obstante, hai que ter en conta que este desconto non se pode combinar co desconto da subscrición a EA Play.

Aínda que certos venda polo miúdo poden ofrecer descontos máis altos na copia física do xogo, isto pode variar dependendo da localización. Polo tanto, recoméndase que os lectores consulten cos venda polo miúdo locais para atopar a mellor oferta para eles.

Ademais, todos os membros de EA Play terán a oportunidade de probar o xogo durante 10 horas a partir do 22 de setembro. Para os subscritos a EA Play Pro, o xogo completo xa está incluído na subscrición.

En xeral, os xogadores teñen a oportunidade de aforrar cartos mediante descontos de pedidos anticipados e versións de proba de EA FC 24. É un momento emocionante para os fanáticos da franquía, xa que anticipan o lanzamento da última entrega da serie EA FC.

