By

A Autoridade de Vivenda de Atlantic City pasou recentemente baixo escrutinio despois de que se revelase que gastaran case 500,000 dólares en consultores de liderado. Isto provocou a preocupación entre os veciños que cren que os fondos poderían ter sido utilizados mellor para beneficiar a comunidade.

Segundo un comentario de Facebook de Charmaine Hall, a autoridade priorizou o gasto en consultores sobre os programas para os residentes, especialmente os nenos que viven na súa vivenda. Isto provocou a indignación entre os membros da comunidade que consideran que as súas necesidades están sendo descoidadas.

Marie J. Coates, tamén comentando en Facebook, destacou o feito de que as accións da autoridade non só eran preocupantes senón tamén ilegais. Como cargos electos, espérase que cumpran a lei, e a súa decisión de destinar unha cantidade tan grande de diñeiro aos consultores suscita preguntas sobre a súa integridade e responsabilidade.

En resposta á polémica, Robert Basco pediu medidas inmediatas á oficina do gobernador para disolver a xunta disfuncional. Defendeu que os veciños e contribuíntes merecen algo mellor e que a actual dirección non soubo priorizar as súas necesidades.

A Autoridade de Vivenda de Atlantic City enfrontouse anteriormente a críticas pola súa xestión e toma de decisións. Valeria J. Marcus, nun comentario de Facebook, citou o amiguismo, o nepotismo e o favoritismo como cuestións dominantes dentro da organización. Isto alimentou aínda máis a desconfianza entre os veciños e levantou a preocupación sobre a capacidade da autoridade para servir eficazmente á comunidade.

Fonte: PressofAC.com, Facebook

Definicións:

1. Consultores de liderado: profesionais que ofrecen orientación e asesoramento a líderes e organizacións para axudar a mellorar a súa eficacia e acadar os seus obxectivos.

2. Atlantic City Housing Authority: unha axencia gobernamental responsable de proporcionar vivenda a prezos accesibles aos residentes en Atlantic City, Nova Jersey.

Fontes:

- PressofAC.com

- Facebook