O encontro de Linguas do Mundo e Humanidades Dixitais regresa á Universidade de Arkansas

O World Languages ​​and Digital Humanities Studio da Universidade de Arkansas está encantado de anunciar o regreso do Digital Humanities Meet-Up. O evento terá lugar no estudio situado no JB Hunt Center o 14 de setembro de 4 a 5 h.

Durante o DH Meet-Up inaugural, profesores e estudantes de posgrao do Departamento de Linguas, Literaturas e Culturas do Mundo mostrarán os seus proxectos que combinan culturas mundiais e tecnoloxía dixital. Os asistentes poden esperar ver presentacións sobre diversos temas, como fotografía 360, visitas virtuais interactivas por sitios antigos, clases de paleografía con pantalla táctil para aprender francés medieval e o uso innovador de ferramentas dixitais na aula.

Despois do evento, terá lugar unha recepción no Estudio WLDH, que ofrecerá unha oportunidade para que os asistentes poidan conectarse e debater máis sobre os proxectos presentados.

O segundo DH Meet-Up do mes terá lugar o 28 de setembro de 11:12 a XNUMX:XNUMX. Este encontro contará con profesores e estudantes de posgrao do departamento de WLLC que compartirán os seus plans para futuros proxectos que combinen culturas mundiais e tecnoloxía dixital. Isto inclúe propostas de financiamento, cursos potenciais e unidades de aprendizaxe. O xantar será proporcionado polo estudio despois deste evento.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Para estar ao día dos eventos organizados polo Departamento de WLLC e o World Languages ​​and Digital Humanities Studio, siga a WLLC en Instagram, Facebook e Twitter.

Fontes:

– Universidade de Arkansas Linguas, Literaturas e Culturas do Mundo

Nota: o artigo de orixe modificouse para adaptarse ao formato solicitado.