Dhruv Consultancy Services Limited consegue un contrato para o proxecto de estradas en Maharashtra

Dhruv Consultancy Services Limited experimentou un aumento do 1.33% no valor das súas accións tras a emisión dunha Carta de Premio (LOA). O LOA concede á empresa a oportunidade de proporcionar servizos de consultoría para servizos de enxeñeiro independente durante a fase de operacións e mantemento do proxecto de catro carrís na sección Sangli-Solapur da estrada nacional-166 (NH-166) en Maharashtra.

O LOA foi emitido pola oficina do director xeral xefe e oficial rexional de Mumbai da Autoridade Nacional de Estradas da India (NHAI). Baixo o modelo de anualidades híbridas, o proxecto adxudicado abrangue unha lonxitude de 194.644 quilómetros dende o Km. 182/556 a Km. 378/100 no estado de Maharashtra.

O valor total do contrato fíxase en 9.90 millóns de rupias sen GST, e ten un período de contrato de máis de 60 meses. A noticia deste contrato fixo que as accións de Dhruv Consultancy Services Limited suban un 1.33% ata ₹57 ás 3.22:XNUMX na Bolsa de Valores de Bombai.

Este contrato é un fito importante para Dhruv Consultancy Services Limited xa que establece aínda máis a posición da empresa no sector de servizos de consultoría. O coñecemento e experiencia da empresa no manexo de proxectos de enxeñería son moi valorados pola NHAI, polo que se lle concedeu este proxecto.

Dhruv Consultancy Services Limited comprométese a ofrecer servizos de consultoría de alta calidade e garantir o bo funcionamento e mantemento da sección Sangli-Solapur de NH-166 en Maharashtra. Co seu equipo de profesionais experimentados, a empresa está ben equipada para xestionar os retos do proxecto e entregar resultados de forma oportuna.

