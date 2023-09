Por que os NPC de Starfield parecen sen vida: unha explicación do programador

Un desenvolvedor que traballou en Starfield, Delaney King, deu recentemente unha idea de por que os personaxes do xogo teñen unha aparencia sen vida. King, un personaxe e artista tecnolóxico que traballou anteriormente en títulos populares como Dragon Age e God of War, explicou que o problema reside no músculo orbicularis oculi.

Nun fío de Twitter, King describiu como o músculo orbicularis oculi é o responsable de contraerse cando unha persoa sorrí, creando o que se coñece como "sorriso de Duchenne" ou un sorriso xenuíno. Non obstante, en Starfield, este músculo non se contrae completamente, o que resulta en sorrisos que parecen falsos. King comparou este tipo de sorriso co que representa Anthony Starr na serie de televisión The Boys.

King tamén fixo referencia a András Arató, coñecido polo meme "Hide the Pain Harold", cuxo orbicularis oculi tampouco se contrae nin sequera cun sorriso xenuíno. Esta falta de contracción muscular crea un sorriso que parece antinatural e converteuse nun meme popular en internet.

A combinación da contracción incompleta do músculo orbicularis oculi e a falla de cubrir o branco superior dos ollos coa pálpebra superior dá como resultado o aspecto estrafalario dos NPC en Starfield. King suxeriu que estes problemas poden resolverse mediante axustes manuais para mellorar as expresións faciais dos personaxes e facelos parecer máis realistas.

Non obstante, crear caras realistas nos videoxogos é unha tarefa desafiante, como recoñeceu King. Require coordinación entre varios departamentos e unha profunda comprensión da anatomía facial humana, as expresións e as pistas de comunicación visual.

A pesar das dificultades, Starfield foi un gran éxito para Bethesda, con máis de seis millóns de xogadores desde o seu lanzamento. O xogo tamén chamou a atención polas súas referencias ocultas a outros xogos e a súa impresionante física. Aínda que as caras dos NPC poden ser inquietantes, as misións de rol inmersivas e os personaxes interesantes fixeron de Starfield unha experiencia cativadora para moitos xogadores.

