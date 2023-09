A Alianza Deloitte e Bitwave: mellorando a xestión de activos dixitais

By

A firma de contabilidade Big 4 Deloitte e a plataforma de contabilidade empresarial Bitwave uniron forzas para crear unha alianza estratéxica. A colaboración ten como obxectivo axudar ás empresas a xestionar as complexidades do espazo de activos dixitais combinando a plataforma de software de Bitwave cos servizos de asesoramento contable, fiscal e de goberno de Deloitte.

A rápida evolución da industria de activos dixitais provocou unha serie de novos desafíos, incluíndo o aumento de datos, riscos, normativas e requisitos de cumprimento. A alianza Deloitte-Bitwave ofrece aos clientes unha serie de ofertas de activos dixitais para abordar estas complexidades. Isto inclúe conectar os datos da cadea de bloques a sistemas de planificación de recursos empresariais para obter información en tempo real, automatizar os procesos de contabilidade para acelerar o peche mensual e axilizar os pagos criptográficos.

Ademais, a alianza axuda ás empresas a cumprir con principios contables como os US GAAP e IFRS, así como a mitigar os riscos e aumentar a transparencia mediante procesos e controis mellorados. Tamén ten en conta consideracións fiscais durante as transaccións e axuda co cumprimento fiscal global.

A asociación entre Deloitte e Bitwave reúne conxuntos de habilidades e coñecementos complementarios. Segundo Rob Massey, socio de Deloitte Tax LLP, a alianza ofrece oportunidades únicas de colaboración e ten como obxectivo redefinir a industria dos activos dixitais.

Tanto Deloitte como Bitwave ven a importancia de abordar non só os desafíos técnicos, senón tamén os organizativos. A alianza aproveita os servizos profesionais de Deloitte, a especialización en finanzas, impostos e transformación dixital, para resolver unha ampla gama de problemas comerciais.

A ampla experiencia de Deloitte no espazo de blockchain e activos dixitais destácase pola conclusión da certificación de implementación de Bitwave por parte de numerosos profesionais de Deloitte. Esta alianza permite aos clientes beneficiarse dos coñecementos e experiencia de Deloitte mentres usan a plataforma Bitwave.

En conclusión, a alianza Deloitte e Bitwave céntrase en proporcionar velocidade, eficiencia de procesos, aforro de custos e melloras de conformidade ás empresas que utilizan activos dixitais. A súa colaboración ten como obxectivo navegar polas complexidades do espazo de activos dixitais e establecer novos puntos de referencia na industria.

